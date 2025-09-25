Đổi mới công tác quy hoạch, đào tạo và ứng dụng công nghệ

Ngày 25-9, tại Học viện Cán bộ TPHCM, Cụm thi đua các trường chính trị khu vực Đông Nam bộ tổ chức hội thảo “Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới”.

Quang cảnh hội thảo

Đổi mới tư duy phân bổ cán bộ, công chức

Ông Trần Văn Danh, Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Công thương TPHCM, chia sẻ, sau hợp nhất, khối lượng công việc tại sở tăng, phạm vi quản lý mở rộng trong khi một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng đồng đều về tác phong, lề lối. Để khắc phục, sở đã và đang rà soát cơ cấu tổ chức, loại bỏ đầu mối chồng chéo, phân định rõ trách nhiệm từng phòng ban, áp dụng nguyên tắc “một việc - một đầu mối chịu trách nhiệm”.

Đặc biệt, Sở Công thương chú trọng đào tạo kỹ năng số, quản trị dữ liệu lớn, an toàn thông tin, khai thác AI trong quản lý thị trường, dự báo năng lượng, phân tích xuất nhập khẩu. Các chương trình bồi dưỡng chuyên sâu giúp hình thành đội ngũ nòng cốt “cán bộ số” ở từng phòng ban, dẫn dắt quá trình chuyển đổi số toàn diện. Đây là minh chứng cho việc xây dựng cán bộ không chỉ dừng ở trình độ chuyên môn mà còn ở khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại.

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Chánh Trực trình bày tham luận tại hội thảo

Thạc sĩ Đậu Ngọc Linh, Học viện Cán bộ TPHCM, cũng phân tích kỹ thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tại TPHCM trong bối cảnh triển khai chính quyền địa phương 2 cấp. Theo Thạc sĩ Đậu Ngọc Linh, thành phố cần chuyển từ tư duy phân bổ cán bộ, công chức bình quân sang cơ chế tuyển chọn dựa trên năng lực, vị trí việc làm và yêu cầu thực tiễn.

Công tác quy hoạch, luân chuyển phải gắn với cải cách thể chế, quản trị đô thị hiện đại, bảo đảm hài hòa giữa tính kế thừa và đổi mới. Đặc biệt, cần sớm giao tổng biên chế công chức cho cấp xã, trên tinh thần không phân định cứng khối Đảng - chính quyền, để HĐND cấp xã chủ động phân bổ theo nhu cầu thực tế. Đồng thời, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp và sát thực tiễn.

Đồng chí Phạm Ngọc Hợi, Phó Trưởng phòng Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nêu ý kiến

Biệt phái cán bộ về cơ sở

Gửi tham luận đến hội thảo, Thạc sĩ Nguyễn Thị Tân, Học viện Chính trị Khu vực II nêu, khâu đánh giá cán bộ hiện nay vẫn là “khâu yếu”, do đó cần hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống pháp luật minh bạch, công bằng để mọi cán bộ được lựa chọn công khai dựa trên năng lực, kết quả công việc; đồng thời thiết kế các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với yêu cầu mới.

Đến từ tỉnh Lâm Đồng, Thạc sĩ Nguyễn Thị Như Yến, Phó Trưởng khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng, chia sẻ thực trạng một số xã phường của tỉnh còn thiếu cán bộ chuyên môn, năng lực của một bộ phận cán bộ hạn chế.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Như Yến đề nghị xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm khoa học cho từng cơ quan, đơn vị sau sáp nhập, mô tả rõ chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu trình độ cho từng vị trí. Đây là cơ sở khách quan để đánh giá, sắp xếp cán bộ, tránh yếu tố cảm tính, bè phái, khắc phục tình trạng “người biết việc không có chỗ, người có chỗ lại không biết việc”.

Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hoài Thân thảo luận tại hội thảo

Thạc sĩ Nguyễn Thị Như Yến cũng đề xuất đổi mới căn bản công tác đánh giá, xây dựng bộ tiêu chí dựa trên hiệu quả công việc và sản phẩm cụ thể, mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ, có năng lực tốt vào vị trí xứng đáng. Đồng thời, cần tiếp tục luân chuyển, biệt phái cán bộ có kinh nghiệm từ cấp tỉnh về cấp xã thiếu hụt, với nhiệm vụ vừa làm, vừa hướng dẫn, vừa đào tạo tại chỗ.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Như Yến còn gợi ý thành lập các tổ công tác chuyên trách của tỉnh để hỗ trợ cụm 3 - 4 xã, phường xử lý các vấn đề phức tạp, và tổ chức ngay các lớp tập huấn “cầm tay chỉ việc” về quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, quản lý tài chính - ngân sách, ứng dụng công nghệ thông tin, giúp cán bộ cơ sở rèn kỹ năng và nâng cao chất lượng phục vụ.

PGS-TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM nhận xét, những phân tích, chia sẻ phong phú, hội thảo khẳng định công tác cán bộ chính là nhiệm vụ “then chốt” và “điểm tựa” của hệ thống chính trị, quyết định sức mạnh của bộ máy nhà nước trong giai đoạn chuyển đổi sâu rộng. PGS-TS Nguyễn Văn Y khẳng định các thông tin ghi nhận tại hội thảo sẽ được tổng hợp gửi đến cấp có thẩm quyền nghiên cứu trong quá trình tham mưu thành phố.

