Hơn 95.000 đại biểu tham gia tập huấn công tác bầu cử

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Cùng dự có lãnh đạo các ban, ngành liên quan, các tổ chức thành viên và hơn 95.000 đại biểu tham gia tại gần 2.700 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Hiện nay, các tỉnh, thành phố đang tiến hành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp tỉnh/thành phố nhiệm kỳ 2025-2030. Một số tỉnh, thành phố đang phải tập trung toàn lực cho công tác ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung bộ.

Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Cũng theo ông Hoàng Công Thủy, chỉ còn hơn 1 tuần nữa, bắt đầu từ ngày 1-12-2025, MTTQ các cấp sẽ bắt đầu thực hiện công tác hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần giới thiệu người ứng cử đại biểu và chuẩn bị các công việc tiếp theo cho hiệp thương lần thứ hai (ngày 2, 3-2-2026) và hiệp thương lần thứ ba trùng vào thời gian Tết Nguyên đán.

MTTQ các cấp còn rất nhiều việc phải làm trong thời ngắn và gấp như: tổ chức các hội nghị giới thiệu người ứng cử, hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú; kiểm tra, giám sát quá trình bầu cử theo quy định của pháp luật…

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được giới thiệu và quán triệt các văn bản quy định về trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong bầu cử; hướng dẫn chi tiết về công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; công tác tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác, nơi cư trú của người ứng cử; công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý, trong quá trình chủ trì các hội nghị hiệp thương, nếu có đơn khiếu nại tố cáo gửi trước khi tổ chức hội nghị hiệp thương thì cần nghiên cứu xem nội dung thuộc thẩm quyền của cơ quan, tổ chức nào, nhất là người được giới thiệu ứng cử giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt để chủ động mời người có trách nhiệm tham dự hội nghị nhằm giải trình. Bên cạnh đó, cần trù liệu trước các tình huống có thể phát sinh từ ý kiến của những người thuộc thành phần tham gia hội nghị hiệp thương đối với người ứng cử cụ thể để xử lý.

Trường hợp người ứng cử không đạt được sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị, cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định. Trường hợp đặc biệt là những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nhưng do điều kiện công tác đặc thù ít tiếp xúc với cử tri và nhân dân nơi cư trú nên không đạt được trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị...

