Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận theo tình hình thực tế

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Phước Lộc biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ phường Bình Hòa trong thời gian qua. Trong đó, Mặt trận phường đã có nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn do Mặt trận phát động. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được triển khai bài bản, thực chất.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, dự và chỉ đạo đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phường Bình Hòa có diện tích tự nhiên 18,48 km² với dân số gần 120.000 người, đông người nhập cư (dân số cơ học chiếm trên 60%). Phường có vị trí địa lý thuận lợi và thế mạnh về phát triển công nghiệp, thương mại; tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, khu công nghiệp… Đồng chí Nguyễn Phước Lộc phân tích, đặc điểm này đặt ra nhiều vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế, quản lý dân cư, quản lý gia tăng dân số cơ học, đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng giao thông.

Đại hội phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Ảnh: VIỆT DŨNG

Do đó, phường Bình Hòa cần căn cứ vào thực tiễn dữ liệu dân cư, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương để xây dựng kế hoạch, chương trình, phương hướng triển khai nhiệm vụ công tác. Công tác Mặt trận phải chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí nhấn mạnh, MTTQ phường cần lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, động lực để quyết định mục tiêu và nhiệm vụ công tác. Theo đó, cần bám sát đời sống người dân ở khu dân cư; tiếp nhận, phối hợp xử lý kịp thời các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, tổ chức hiệu quả các diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, thúc đẩy đối thoại xã hội, xây dựng chính quyền thật sự của dân, do dân, vì dân; đặc biệt là tăng cường dân chủ ở cơ sở để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngoài ra, MTTQ phường cần phát huy vai trò của đội ngũ những người có uy tín, chức sắc tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, trí thức, doanh nhân và các cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng; quan tâm nhiều hơn các đối tượng người lao động, người dân nhập cư, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em... Mọi hoạt động của Mặt trận gắn với thực hiện đồng bộ 3 chính sách: chính sách người có công, chính sách bao phủ an sinh xã hội và chính sách bảo trợ xã hội.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của khối Mặt trận trong mô hình mới, với nhiều tổ chức thành viên và lực lượng cùng tham gia vì mục tiêu chung. Theo đó, cần thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng cho công nhân, nông dân thế hệ mới, người trẻ, phụ nữ, người yếu thế... trên nền tảng số.

Trao tặng nguồn lực hỗ trợ tại đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đại hội đã hiệp thương 51 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ mới. Ông Trần Thanh Sang tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Trao hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hòa. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã trao khoảng 1,2 tỷ đồng ủng hộ chương trình phúc lợi, an sinh xã hội cho MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Bình Hoà.

THU HOÀI - TÂM TRANG