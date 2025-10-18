Đối thoại, vận động bàn giao mặt bằng thực hiện dự án khu tái định cư Tây Bắc đường A III

Ngày 18-10, UBND phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức đối thoại với người dân về chính sách bồi thường và vận động, thuyết phục các hộ gia đình, cá nhân có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án khu tái định cư Tây Bắc đường A III.

Khu tái định cư Tây Bắc đường A III do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vũng Tàu làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là gần 824 tỷ đồng. Dự án có diện tích 24,8ha, trong đó đất ở có diện tích 101.704,5m2, chiếm tỷ lệ 40,88%; đất xây dựng công trình công cộng có diện tích 55.616m2, chiếm tỷ lệ 22,36%; đất cây xanh chiếm diện tích 18.799m2, chiếm tỷ lệ 7,56%; đất giao thông 72.649,5m2 , chiếm tỷ lệ 29,2%.

Tổng diện tích đất thực tế thu hồi của dự án là 204.170,2m2 với tổng số hộ giải tỏa là 231 hộ. Đến nay đã phê duyệt kinh phí bồi thường cho 231 hộ với tổng diện tích 197.192,7m2 (diện tích đất còn lại 176.782,5m2 do nhà nước quản lý) với tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ của 31 đợt là gần 466 tỷ đồng. Đến nay có 138/231 hộ nhận tiền với kinh phí gần 312 tỷ đồng; còn 93 hộ chưa nhận tiền với kinh phí hơn 141 tỷ đồng.

Lãnh đạo phường Phước Thắng (TPHCM) và các cơ quan chức năng chủ trì buổi đối thoại với các hộ dân liên quan dự án tái định cư Tây Bắc đường A III. Ảnh: QUANG VŨ

Báo cáo tại buổi đối thoại, lãnh đạo phường Phước Thắng cho biết, hiện có tổng số 123 hộ liên quan (bao gồm người đứng tên trên giấy chứng nhận) chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện giai đoạn 3 của dự án từ đường Cầu Cháy đến Trường Mầm non 2-9. Tổng diện tích đất cần thực hiện cưỡng chế thu hồi đất khu vực này là 1,2ha.

Người dân phát biểu và kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: QUANG VŨ

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo phường Phước Thắng và các cơ quan chức năng có liên quan đã ghi nhận các đề xuất kiến nghị của người dân như: yêu cầu bồi thường về đất thuộc nhóm đất nông nghiệp; bồi thường theo giá thị trường; yêu cầu giao đất tái định cư; yêu cầu bồi thường nhà, vật kiến trúc và hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian bàn giao mặt bằng… Đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nhanh chóng bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án đúng tiến độ, tạo tiền đề phát triển hạ tầng, kinh tế và đô thị của địa phương.

QUANG VŨ