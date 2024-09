Dồn sức khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Nước lũ xuất hiện trưa 8-9 tại xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái). Ảnh: PHÚC HẬU

Hậu quả nặng nề

Ngày 8-9, PV Báo SGGP có mặt tại TP Hải Phòng ghi nhận tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả mà cơn bão số 3 gây ra.

Dọc con đường từ cầu Rào (TP Hải Phòng) xuống khu du lịch Đồ Sơn, các loại cột điện, cột đèn chiếu sáng, cây xanh cổ thụ đổ rạp ra giữa đường. Lực lượng cảnh sát giao thông, công ty môi trường và điện lực đang huy động tổng lực, khẩn trương thu dọn hiện trường đổ nát.

Thiếu tá Mai Thạch Nam và Thiếu tá Hoàng Đức Anh thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tung 100% quân số để khắc phục hậu quả của thiên tai, nhưng khối lượng công việc hiện nay rất lớn.

“Ít nhất phải sau 1 tuần mới có thể dọn dẹp xong đống cây cối, thiết bị đổ gãy”, Thiếu tá Hoàng Đức Anh nói.

Tại trung tâm TP Hải Phòng, nước ngập nửa bánh ô tô, ngập lênh láng dọc đường Lạch Tray. Ngoại trừ khu vực lân cận Nhà hát Lớn Hải Phòng, các khu vực còn lại hầu như mất điện diện rộng. Bão đã qua nhưng nhiều người dân vẫn lội nước đi mua bếp gas hoặc đồ khô, thực phẩm chế biến sẵn… vì mất điện, mất nước nên không thể nấu, đun nước uống bằng bếp điện.

Chủ trì cuộc họp triển khai giải pháp khắc phục thiệt hại do bão sáng 8-9, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu yêu cầu ngành điện khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục việc cấp điện cho các khu công nghiệp để tiêu thoát nước và sớm trở lại sản xuất.

Tại Quảng Ninh, từ đêm 7-9 đến ngày 8-9, mặc dù trời tối, sóng to gió lớn nhưng các lực lượng vẫn tích cực tổ chức tìm kiếm những người mất tích. Đến trưa 8-9, các lực lượng đã cứu hộ, cứu nạn được 41 thủy thủ, thuyền viên, ngư dân gặp nạn.

Trong đó, riêng tại huyện Vân Đồn, đến trưa 8-9, các lực lượng đã tìm thấy 8/9 người mất tích trên biển. Tất cả đều là công nhân trông coi bè nuôi thủy sản, trong đó có 5 người thuộc 1 hộ gia đình.

Nhân viên điện lực Hải Phòng khắc phục sự cố lưới điện trên đường Phạm Văn Đồng, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng, sáng 8-9 Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng trong ngày 8-9, tại Lữ đoàn 170, Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân đã bàn giao 17 nạn nhân gặp nạn trên biển trong cơn bão số 3 cho tỉnh Quảng Ninh. Các nạn nhân gồm 11 người thuộc Công ty Vận tải Việt Thuận, làm việc trên tàu QN 8223, 4 người trên tàu chở xi măng ở Hưng Yên mang biển kiểm soát HY 0495 và 2 người của Công ty cổ phần Ngọc trai Hạ Long.

Cả 2 tàu đều neo đậu tại bãi tắm Hòn Gai nhưng bị đứt dây neo, trôi dạt và đắm do sức gió mạnh của bão, khiến các nạn nhân trôi dạt nhiều giờ trên biển...

Ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng ở địa phương trước hết cần ưu tiên khôi phục, đảm bảo ngay giao thông, điện nước, viễn thông, môi trường và chạy đua cứu hộ - cứu nạn.

Tại Hà Nội, theo thống kê của UBND TP Hà Nội, đến chiều 8-9, bão số 3 đã khiến 2 người tử vong và 7 người bị thương do cây xanh gãy, đổ đè trúng.

Gió bão đã làm 14.660 cây xanh bị đổ và cành gãy; 54 ô tô bị hư hỏng do cây đổ; 274 hộ dân và công trình khác bị tốc mái nhà lợp tôn và rất nhiều cột điện bị đổ. Tại các huyện ngoại thành, mưa bão, gió lớn làm hơn 13.750ha lúa và gần 490ha rau màu bị đổ, cùng hàng trăm ha cây trồng bị ngập.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã kiểm tra thực tế và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và huyện Thanh Oai; trực tiếp chỉ đạo 30/30 bí thư quận, huyện, thị ủy yêu cầu tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bằng mọi biện pháp phải tiếp tục theo sát tình hình để bảo đảm an toàn cho dân.

Cùng ngày, tại buổi kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau bão số 3 tại các địa phương của Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với quận, huyện và nhân dân tập trung khắc phục hậu quả, ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng khôi phục giao thông để hôm nay 9-9, người dân đi làm, sinh hoạt bình thường.

Tàu Hải quân 285 đã đưa 17 người về bờ an toàn và làm thủ tục bàn giao cho địa phương, trong đó có các thuyền viên tàu chở hàng bị chìm ở đảo Ti Tốp (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cập nhật số liệu đến 17 giờ ngày 8-9 từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), hiện có ít nhất 24 người thiệt mạng (gồm 9 người chết do bão, 12 người chết do sạt lở đất và 3 người chết do lũ cuốn), 1 người mất tích ở tỉnh Bắc Giang và 229 người bị thương. Số người chết và bị thương chủ yếu tập trung ở các địa phương: Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội, Hòa Bình, Yên Bái, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Phú Thọ và Thanh Hóa.

Bộ NN-PTNT cũng cho biết, có ít nhất 8.017 ngôi nhà bị hư hỏng, 25 tàu thuyền các loại bị chìm tại nơi neo đậu ở tỉnh Quảng Ninh. Về điện lưới và hệ thống thông tin, 5 đoạn đường dây 500kV, 31 đường dây 220kV và 97 đường dây 110kV bị sự cố. Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương và Hà Nội bị mất điện và mất liên lạc trên diện rộng. Về nông nghiệp và thủy sản, có 109.382ha lúa bị ngập úng và thiệt hại, 17.921ha hoa màu bị ngập úng...

Ngày 8-9, ngay sau khi bão số 3 tan, mặc dù trời còn mưa nhưng nông dân ở các “vựa lúa” của Thanh Hóa như: Nông Cống, Đông Sơn, Quảng Xương, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa… đã hối hả xuống đồng cứu lúa. Ghi nhận tại nhiều vùng, lúa gần như bị đổ rạp hoàn toàn, ngập nước; một số nơi thân lúa vẫn đứng nhưng tan tác, trên bông chỉ còn hạt xanh và hạt lép.

Ngày 8-9, Sở GTVT Thanh Hóa phối hợp với chính quyền địa phương đang khẩn cấp xử lý sự cố sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 15C đoạn qua bản Na Tao (xã Pù Nhi, huyện Mường Lát).

Trên tuyến quốc lộ 16 đoạn qua xã Phú Thanh (huyện Quan Hóa) xuất hiện vết nứt phía ta luy dương dài 200m, rộng từ 0,5-1m, cách mặt đường từ 15-30m. Trước tình hình này, Sở GTVT và UBND xã Phú Thanh đang lên phương án sẵn sàng sơ tán 12 hộ dân phía ta luy âm ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, trên tuyến quốc lộ 16 cũng xuất hiện vết nứt ta luy âm với cung trượt dài 35m đoạn qua xã Mường Lý (huyện Mường Lát). Tại xã Trung Lý (huyện Mường Lát) cũng xuất hiện cung sạt trượt trên quốc lộ 15C với chiều dài 65m.

Ngày 8-9, tranh thủ thời tiết nắng ấm sau đợt mưa bão số 3, hàng trăm đoàn viên, thanh niên huyện Lộc Hà và một số địa phương vùng ven biển ở tỉnh Hà Tĩnh đã ra quân phối hợp với chính quyền, đơn vị chức năng, người dân, hợp tác xã môi trường triển khai công việc dọn dẹp vệ sinh môi trường tại các khu vực bãi biển.

Hàng chục tấn rác thải các loại do sóng đánh tấp vào đã được thu gom, xử lý chôn lấp tại chỗ và vận chuyển đi nơi khác xử lý...

Lực lượng chức năng xử lý cây đổ gây mất điện trên địa bàn phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Ảnh: ĐỖ TRUNG

Tập trung 5 mục tiêu

Ngày 8-9, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đánh giá công tác chỉ đạo ứng phó, tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 26 địa phương từ Thanh Hóa trở ra phía Bắc.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, cơn bão số 3 có cường độ mạnh, tăng nhanh; mạnh nhất trong 30 năm qua; tăng cấp không theo quy luật; thời gian lưu bão trên đất liền dài hiếm có; diễn ra trên diện rộng... Các bộ, ngành, cơ quan, địa phương vào cuộc quyết liệt theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tuy nhiên, thiệt hại vẫn rất lớn.

Thủ tướng nêu rõ 5 mục tiêu sắp tới. Thứ nhất, tập trung cao độ cho việc cứu người, rà soát, tìm kiếm người mất tích; cứu chữa những người bị thương, nhất là những người bị thương nặng; lo hậu sự cho những người xấu số.

Thứ hai, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa; không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường; không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh.

Thứ ba, khắc phục các sự cố về điện, nước, viễn thông và các lĩnh vực khác để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, sản xuất kinh doanh và đời sống người dân.

Thứ tư, thống kê thiệt hại chính xác, khách quan để có giải pháp khắc phục phù hợp, hiệu quả, kịp thời.

Thứ năm, ứng phó hậu quả hoàn lưu bão như lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụt lún…

Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ, ngành có liên quan chủ động, tích cực triển khai các công việc để khắc phục hậu quả cơn bão. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các lực lượng cứu nạn, cứu hộ tiếp tục ứng trực để kịp thời ứng cứu, khắc phục hậu quả, ứng phó thiên tai.

Chính quyền địa phương, các bộ, ngành theo thẩm quyền sử dụng dự trữ cho phòng chống thiên tai (về tài chính, phương tiện, vật tư…) để khôi phục các hoạt động trở lại bình thường.

Thủ tướng cũng chỉ đạo các địa phương xuất, cấp ngay hàng dự trữ để khắc phục các vấn đề cấp bách về ăn, mặc, ở, học tập, khám chữa bệnh của người dân và đề xuất hỗ trợ của Trung ương từ ngân sách dự phòng.

Các địa phương phải thống kê ngay, xuất cấp ngay gạo dự trữ, cần bao nhiêu xuất bấy nhiêu, quan trọng là phải thống kê chính xác, minh bạch, tránh tiêu cực xảy ra.

Thủ tướng kêu gọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan, địa phương không bị thiệt hại hỗ trợ cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại, "có ít góp ít, có nhiều góp nhiều, có của góp của, có công góp công, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều", phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc ta.

*Chiều 8-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra tình hình thiệt hại, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả cơn bão số 3 tại Quảng Ninh.

Tại Quảng Ninh, ngày 8-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên lực lượng thanh niên tham gia khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại đây, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh huy động cả hệ thống chính trị để khắc phục hậu quả bão; đề nghị Bộ Quốc phòng huy động lực lượng quân đội ở tất cả các tỉnh thành, địa phương gần nhất tham gia các công việc có thể làm được giúp Quảng Ninh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhanh chóng khôi phục việc cấp điện; các tập đoàn VNPT, Viettel khôi phục thông tin liên lạc trong những ngày tới. Các ngân hàng nghiên cứu phương án cho vay, giãn, hoãn, cơ cấu lại nợ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Các cơ quan chức năng nghiên cứu miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí với người dân và doanh nghiệp. Ngành giao thông khẩn trương khôi phục các đoạn đường sạt lở, sụt lún, bảo đảm giao thông thông suốt.

Cảnh giác nguy cơ lũ ống, lũ quét Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sau khi đi vào tới Hà Nội, bão số 3 đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục suy giảm thành vùng áp thấp ở khu vực Tây Bắc bộ vào sáng 8-9. Do ảnh hưởng của áp thấp, tại các tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai… đã và đang xảy ra úng ngập, lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, sau bão dữ thường có mưa to lũ lớn, người dân miền núi cần cảnh giác nguy cơ lũ ống, lũ quét.

Trước tình hình mưa lớn tiếp tục diễn ra ở miền Bắc, ngày 8-9, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã yêu cầu mở cửa xả đáy thứ 2 tại hồ thủy điện Hòa Bình và 2 cửa xả đáy tại hồ thủy điện Tuyên Quang để giảm bớt áp lực nước và đảm bảo an toàn cho hệ thống thủy điện.

*Chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã kiểm tra đánh giá tình hình phòng, chống và công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại TP Hải Phòng.

Sau khi kiểm tra thực tế Khu tập thể A7 ở phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, nơi do ảnh hưởng của bão số 3 có các tòa nhà bị nghiêng nứt, có nguy cơ đổ sập, Thủ tướng yêu cầu TP Hải Phòng tiếp tục bố trí nơi ở cho người dân, kiên quyết bảo vệ người dân, không về sinh sống ở các tòa nhà này; nghiên cứu bố trí nơi an cư cho người dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, không để ai không có nơi ở.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu TP Hải Phòng rà soát các chung cư cũ trên địa bàn toàn thành phố, cương quyết di dời người dân từ các nhà chung cư cũ xuống cấp nghiêm trọng, không an toàn, mất vệ sinh… tới nơi ở mới an toàn, với chính sách mua hoặc thuê mua, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và tuân thủ pháp luật về nhà ở, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng đánh giá tình hình phòng, chống và công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại TP Hải Phòng.

Sau khi lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương báo cáo tình hình và việc chung tay, góp sức cùng Hải Phòng trong phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3, kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới gia đình, cơ quan, đơn vị thành phố Hải Phòng có thiệt hại, mất mát về người, tài sản do bão số 3 gây ra.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thành phố Hải Phòng rà soát, triển khai hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng, bị thương do bão số 3; rà soát, thống kê lại toàn bộ thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ, tổ chức khắc phục hiệu quả...

Tại Quảng Ninh, ngày 8-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên lực lượng quân đội tham gia khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: VIẾT CHUNG

*Chiều 8-9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã tới chia buồn cùng gia đình nạn nhân bị sạt lở vùi lấp ngôi nhà làm 4 người tử vong, đồng thời thị sát, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 3 tại huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình). Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị lãnh đạo tỉnh Hòa Bình có các biện pháp hỗ trợ để gia đình sớm ổn định cuộc sống. *Cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 939/QĐ-TTg hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên (Sơn La 10 tỷ đồng, Điện Biên 10 tỷ đồng). Những ngày qua, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, mưa to đến rất to gây lũ quét, lũ ống, làm thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. *Ngày 8-9, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, bão số 3 đã gây thiệt hại một số tài sản, trang thiết bị tại các cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài. Các sân bay đều khai thác trở lại an toàn ngay sau khi bão tan. *Cùng ngày, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã khắc phục xong do ảnh hưởng bão số 3, các chuyến tàu chạy bình thường trở lại. Các tuyến Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Đồng Đăng, Kép - Hạ Long - Cái Lân... bị thiệt hại một số hạng mục hạ tầng và các đơn vị đang nỗ lực khắc phục để thông tàu trong thời gian sớm nhất. *Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội cho biết, lúc 11 giờ ngày 8-9, hệ thống xe buýt Hà Nội đã được khôi phục. Đến 13 giờ cùng ngày, 2 tuyến đường sắt đô thị Hà Nội gồm tuyến Cát Linh - Hà Đông và đoạn trên cao tuyến Nhổn - ga Hà Nội cũng đã hoạt động trở lại. *Thông tin từ tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 8 giờ ngày 7-9, trong quá trình chở vật liệu về chằng chống lán ở cho bộ đội tại thôn Pạt, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, do ảnh hưởng của mưa bão, đường trơn trượt, ô tô đã bị lật đè lên người Đại úy Nguyễn Đình Khiêm khiến anh bị thương nặng và mất tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Liêu vào lúc 9 giờ 20 phút cùng ngày. *Bộ Công an thông tin, vào khoảng 0 giờ ngày 7-9, lũ quét dâng cao, có thể nguy hiểm đến tính mạng của phạm nhân tại Phân trại số 2, Trại giam tỉnh Quảng Ninh. Trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Quốc Hoàng đã bị nước lũ chảy xiết cuốn trôi. Đến 10 giờ 15 ngày 8-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Quốc Hoàng tại khu vực bờ suối thôn Đồng Vải, xã Thống Nhất, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). *Chiều 8-9, theo báo cáo nhanh của UBND thị xã Sa Pa (Lào Cai), tại xã Mường Hoa đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp 4 hộ gia đình vào khoảng 13 giờ cùng ngày. Đất đá từ trên núi cao sạt xuống khu dân cư ở xã này, làm 17 người bị vùi lấp, trong đó có 6 người thiệt mạng. Đến tối 8-9, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể của 4 nạn nhân.

