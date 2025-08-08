Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị: Đoàn ĐBQH TPHCM là đầu mối kiến tạo thể chế

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị nêu rõ, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM mong muốn Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp tục phát huy truyền thống, tinh thần, trách nhiệm và uy tín của đoàn, là đầu mối kiến tạo thể chế, cầu nối niềm tin, hỗ trợ, tạo điều kiện cho thành phố, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển nhanh và bền vững của TPHCM.

Ngày 8-8, Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6-1-1946 – 6-1-2026) và Tổng kết hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV TPHCM, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phát biểu trong buổi họp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị khẳng định, trong thành quả của 80 năm Quốc hội nói chung và Quốc hội khóa XV nói riêng có sự đóng góp bền bỉ, trách nhiệm, sáng tạo, rất đáng trân trọng và tự hào của Đoàn ĐBQH 3 địa phương (TPHCM, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu), nay là Đoàn ĐBQH TPHCM.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tặng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM khẳng định, Đoàn ĐBQH TPHCM hôm nay là những đại biểu rất tiêu biểu, đại diện các ngành, các giới, bằng trí tuệ, tình cảm, trách nhiệm và phương pháp của mình đã có những đóng góp nổi bật cho hoạt động của Quốc hội, cho sự phát triển của TPHCM, tạo nên hình ảnh và uy tín của Đoàn ĐBQH TPHCM.

Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tặng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG



Trong đó, Đoàn ĐBQH TPHCM tiếp tục chủ động kiến nghị hoàn thiện và triển khai thực hiện các cơ chế đặc thù, đặc biệt là Nghị quyết 98 của Quốc hội, phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực; rà soát các quy định chồng chéo, không còn phù hợp với đặc thù siêu đô thị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Thanh Nghị cùng các đại biểu dự họp mặt. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời đề xuất các mô hình tài chính - ngân sách chủ động, linh hoạt, hiệu quả, kịp thời, thúc đẩy huy động nguồn lực xã hội; cơ chế đối tác công - tư (PPP) cho hạ tầng chiến lược, nhà ở xã hội, y tế - giáo dục chất lượng cao.

Cùng với đó, tập trung triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển mới của thành phố để xây dựng và phát triển thành phố xứng tầm với vị trí, vai trò và trọng trách của TPHCM.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tập trung phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chú trọng công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh chương trình cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Chuẩn hóa quy trình, cắt giảm mạnh thủ tục, thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân - doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Hướng đến xây dựng đô thị số, dịch vụ số, công dân số, xã hội số, quản trị hiện đại, thông minh.

Tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng và tạo lập, quy hoạch không gian phát triển mới của TPHCM. Tập trung ưu tiên đầu tư các dự án, công trình trọng điểm, các tuyến vành đai, trục hướng tâm, đường sắt đô thị, hạ tầng logistics, chỉnh trang, phát triển đô thị đồng bộ hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội; gắn với bảo vệ môi trường, thúc đẩy liên kết vùng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định và Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM Nguyễn Văn Lợi trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội Việt Nam". Ảnh: VĂN MINH

Cùng với đó, tập trung xây dựng chính sách chăm lo an sinh xã hội, phát triển văn hóa và con người, trong đó quan tâm đặc thù của thành phố. Thúc đẩy triển khai các chính sách phát triển nhà ở xã hội, các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế cơ sở, chăm lo cho công nhân, người lao động, người yếu thế; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa - lịch sử - truyền thống nghĩa tình của thành phố; xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, hiện đại, thật sự là thành phố đáng sống.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quan tâm, tạo điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ĐBQH TPHCM, HĐND và công tác dân nguyện. Chuyên nghiệp hóa đội ngũ đại biểu, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, bồi dưỡng kỹ năng lập pháp, giám sát và truyền thông.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, báo chí và nhân dân; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM bày tỏ, chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn giá trị cốt lõi của dân chủ, pháp quyền, kỷ cương, trách nhiệm; càng nhận rõ sứ mệnh phục vụ nhân dân của người đại biểu dân cử với tinh thần trách nhiệm, cống hiến.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết trao bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đặt trọn niềm tin vào Đoàn ĐBQH TPHCM với tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân; kiên trì sáng tạo, đổi mới, kiến tạo thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn để đóng góp, cống hiến góp phần đưa thành phố vượt khó khăn, thách thức, bứt phá, phát triển nhanh và bền vững vì cả nước, cùng cả nước.

Với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo và nghĩa tình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM sẽ tiếp tục chung sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; góp phần xứng đáng vào sự phát triển phồn vinh, thịnh vượng của đất nước; xứng đáng với kỳ vọng, niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân; xứng đáng với Thành phố anh hùng - Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

VĂN MINH