Đồng Nai phấn đấu thu ngân sách hơn 74.412 tỷ đồng năm 2025

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2025.

Theo đó, năm 2025, tỉnh Đồng Nai phấn đấu thu ngân sách đạt hơn 74.412 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 10% so với năm 2024, thu nhập bình quân đầu người đạt 150,23 triệu đồng/ năm, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 173.543 tỷ đồng; 100% trạm y tế xã, phường và các điểm trạm đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; xây dựng 8.340 căn nhà ở xã hội…

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu sở ngành, địa phương và doanh nghiệp bám sát tình hình thực tế, phối hợp thực hiện các giải pháp kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND để tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai và Bình Phước (trước đây) nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời có giải pháp cụ thể triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, theo dõi đánh giá và kiến nghị, đề xuất đến UBND tỉnh Đồng Nai để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

HOÀNG BẮC