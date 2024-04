Dự báo từ ngày 8-4, nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung giảm dần

Cập nhật đến chiều 3-4 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, tại khu vực Sơn La, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13 giờ ngày 3-4 phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C như: Yên Châu (Sơn La) 39,2 độ C, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,6 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,7 độ C… Hôm nay, 3-4, độ ẩm tại các khu vực này phổ biến chỉ có 40-45%.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên và Nam bộ cũng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-36 độ C hoặc hơn, độ ẩm phổ biến 55-60%.

Cập nhật số liệu thời tiết đến 17 giờ chiều 3-4, nhiều nơi ở phía Bắc vẫn có nền nhiệt trên 30 độ C. Nguồn: WINDY

Theo các báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 1 đến 3-4, ở khu vực Tây Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, liên tục có nắng nóng trên diện rộng.

Các chuyên gia khí tượng cho biết, vùng nắng nóng này có nguồn gốc từ áp thấp nóng phía Tây (Ấn Độ và Myanmar) phát triển sang phía Đông, ảnh hưởng tới miền Bắc Thái Lan và miền Bắc, miền Trung của nước ta. Còn vùng nắng nóng ở Nam bộ và Tây Nguyên hiện nay, chủ yếu do áp cao cận nhiệt hoạt động ở khu vực Philippines gây ra.

Ngày 2-4, cơ quan khí tượng đã ghi nhận được nền nhiệt độ vượt 40 độ C tại 10 trạm khí tượng ở miền Bắc và miền Trung, đồng thời có 12 trạm khí tượng khác đo được nền nhiệt xấp xỉ 40 độ C. Ngày 3-4, nắng nóng ở Tây Bắc bộ phát triển thêm về khu vực Đông Bắc bộ, Hà Nội oi nóng. So với trung bình nhiều năm, nắng nóng gay gắt năm 2024 ở miền Bắc đến sớm hơn 1 tháng.

Trong ngày 4 và 5-4, nắng nóng gay gắt chỉ xuất hiện ở miền Trung, còn khu vực Tây Bắc bộ nắng nóng gay gắt cục bộ. Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, nắng nóng và nắng nóng gay gắt ở khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên còn duy trì đến khoảng ngày 6 hoặc 7-4; từ ngày 8-4 nắng nóng giảm dần. Dự báo, một số nơi ở khu vực Đông Bắc bộ có mưa trở lại do không khí lạnh nhẹ tràn về. Các chuyên gia khí tượng lưu ý, các địa phương cần chủ động đề phòng, ứng phó nguy cơ mưa đá tái diễn.

Trong khi, khu vực Nam Trung bộ, Nam bộ và Tây Nguyên không bị ảnh hưởng của không khí lạnh, vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt ở khu vực Philippines, nên vẫn có xu hướng nắng nóng kéo dài thêm nhiều ngày tới (một số nơi chỉ có mưa dông cục bộ, xác suất mưa rất thấp).

VĂN PHÚC