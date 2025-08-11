Du khách thích thú với đoàn tàu chất lượng cao Hà Nội - Đồng Hới

Ngày 11-8, tại ga Đồng Hới, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Trị phối hợp với ngành đường sắt tổ chức đón đoàn tàu chất lượng cao JQB1 trong hành trình đầu tiên từ Hà Nội đến Quảng Trị. Đây là sản phẩm vận tải mới nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa trải nghiệm cho hành khách và được đánh giá cao.

Theo đó, đoàn tàu JQB1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 20 giờ 5 phút ngày 10-8, đến ga Đồng Hới lúc 7 giờ sáng 11-8. Chiều ngược lại, tàu JQB2 rời ga Đồng Hới lúc 15 giờ 20 phút và đến ga Hà Nội lúc 4 giờ 15 phút sáng hôm sau.

Đại diện Sở VHTTDL tỉnh Quảng Trị tặng hoa đến hành khách

Tàu gồm có 13 toa với 6 toa giường nằm, 5 toa ghế ngồi, 1 toa phục vụ ăn uống và 1 toa phát điện. Toàn bộ được sản xuất tại Việt Nam với công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn an toàn và tiện nghi cao. Nội thất được thiết kế hiện đại với ghế xoay 360 độ, giường nằm tích hợp tivi, điều hòa điều chỉnh theo khu vực, kết nối wifi, hệ thống vệ sinh hút chân không, phanh ABS và đồng hồ báo nhiệt độ đầu trục.

Tặng hoa đến lái tàu

Trên chuyến tàu JQB1 đến Đồng Hới có 180 hành khách, phần lớn là du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Anh Nguyễn Minh Phúc (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chọn đi tàu vì muốn ngắm cảnh suốt dọc đường. Đặc biệt, đoạn miền Trung được đánh giá là một trong những cung đường sắt đẹp nhất thế giới khiến chuyến đi rất đáng nhớ và ấn tượng. Nhân viên tiếp đón niềm nở, lịch sự”.

Hành khách xuống tàu

Tại buổi đón, đại diện Sở VH-TT-DL Quảng Trị và Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh đã tặng hoa, quà lưu niệm và gửi lời chúc hành trình an toàn, nhiều trải nghiệm thú vị tới hành khách. Bà Lê Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Trị, cho biết: “Việc đưa vào vận hành đoàn tàu chất lượng cao JQB1/JQB2 sẽ giúp kết nối thuận tiện hơn giữa thủ đô và Quảng Trị, đồng thời tạo điều kiện để du khách khám phá các di sản, danh thắng của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững”.

Theo ngành đường sắt, đây là một trong những bước tiến quan trọng trong việc kết hợp giao thông đường sắt với sản phẩm du lịch đặc trưng miền Trung, góp phần đa dạng hóa lựa chọn và nâng cao trải nghiệm của du khách.

MINH PHONG