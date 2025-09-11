Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trên sông Nhật Lệ

Khoảng 12 giờ ngày 11-9, tại bến đậu thôn Hà Thôn, phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ cháy tàu cá mang số hiệu QB 91866 TS.
Tàu cá này do anh Hoàng Canh (SN 1992, trú tại Hà Thôn) làm chủ. Khi tàu đang đậu giữa sông thì bất ngờ cháy dữ dội.
Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn biên phòng Nhật Lệ huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 ca nô khẩn trương có mặt, phối hợp người dân tổ chức chữa cháy.
Đến 13 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt, ngăn nguy cơ lan rộng sang các tàu cá khác.
Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được điều tra, thống kê.
Đây là vụ việc gây chú ý tại khu vực trung tâm Đồng Hới, rất may, lực lượng chức năng đã xử lý nhanh chóng, không để lại hậu quả nghiêm trọng hơn.