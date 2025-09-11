Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt trên sông Nhật Lệ

Trưa 11-9, một tàu cá bất ngờ bốc cháy dữ dội trên sông Nhật Lệ (tỉnh Quảng Trị). Bộ đội biên phòng đồn Nhật Lệ đã nhanh chóng khống chế, dập tắt đám cháy sau hơn một giờ.

Clip đám cháy tàu cá trên sông Nhật Lệ, bộ đội biên phòng đến ứng chữa

Khoảng 12 giờ ngày 11-9, tại bến đậu thôn Hà Thôn, phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) xảy ra vụ cháy tàu cá mang số hiệu QB 91866 TS.

Tàu cá này do anh Hoàng Canh (SN 1992, trú tại Hà Thôn) làm chủ. Khi tàu đang đậu giữa sông thì bất ngờ cháy dữ dội.

Ngay sau khi nhận tin báo, Đồn biên phòng Nhật Lệ huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 ca nô khẩn trương có mặt, phối hợp người dân tổ chức chữa cháy.

Đến 13 giờ 10 phút, đám cháy cơ bản được dập tắt, ngăn nguy cơ lan rộng sang các tàu cá khác.

Đám cháy được khống chế

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được điều tra, thống kê.

Hiện trường vụ cháy

Đây là vụ việc gây chú ý tại khu vực trung tâm Đồng Hới, rất may, lực lượng chức năng đã xử lý nhanh chóng, không để lại hậu quả nghiêm trọng hơn.

MINH PHONG