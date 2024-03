FPT mua 100% vốn của Next Advanced Communications Nhật Bản

Tập đoàn FPT công bố mua 100% vốn của Next Advanced Communications NAC Co., Ltd. (NAC) - Công ty dịch vụ CNTT của Nhật Bản, mở rộng gấp đôi tập khách hàng cũng như danh mục dịch vụ và củng cố vị thế tại thị trường này. Đây cũng là thương vụ M&A đầu tiên của FPT tại Nhật Bản.