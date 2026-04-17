G20 thống nhất hỗ trợ nước nghèo vì xung đột Trung Đông

Tại cuộc họp ngày 16-4, Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 thống nhất hỗ trợ tài chính, nhân đạo cho các quốc gia nghèo chịu tác động nặng nề từ xung đột Trung Đông.​

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama phát biểu tại cuộc họp báo của G20 ở Washington ngày 16-4. Ảnh: KYODO

Theo Kyodo, phát biểu tại buổi họp báo sau hội nghị tại Washington, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama, cho biết các lãnh đạo tài chính đã đạt được "hiểu biết chung" về các vấn đề cấp bách, đồng thời thảo luận sâu về tình trạng mất cân bằng kinh tế toàn cầu.

​Hội nghị lần này diễn ra bên lề các cuộc họp mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB), dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh những rủi ro mà các quốc gia dễ bị tổn thương đang phải đối mặt trong bối cảnh giá hàng hóa leo thang và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Ông đặc biệt lo ngại về tình trạng mất an ninh lương thực, vốn có thể trầm trọng hơn do thiếu hụt phân bón nghiêm trọng.

​Trước đó, Tổng giám đốc IMF Kristalina Georgieva cũng đưa ra cảnh báo hệ lụy từ cuộc chiến không chỉ dừng lại ở việc khan hiếm nguồn năng lượng và nguyên liệu công nghiệp, mà còn có nguy cơ đẩy thêm 45 triệu người vào cảnh thiếu ăn.

Tin liên quan
HUY QUỐC

Tin cùng chuyên mục

