Triển lãm Thành tựu đất nước sắp cán mốc 10 triệu lượt khách

Tính đến hết ngày 13-9, Triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm quốc gia đã đón gần 8,6 triệu lượt khách tham quan. Riêng ngày 13-9, lượng khách đạt gần 1,3 triệu người, con số kỷ lục so với những ngày trước đó.

Khách tham quan tại triển lãm

Ban tổ chức dự kiến đến khi bế mạc, triển lãm sẽ cán mốc lịch sử 10 triệu lượt khách chỉ sau 19 ngày mở cửa, trở thành một trong những sự kiện văn hóa - chính trị có sức hút lớn nhất từ trước tới nay.

Triển lãm sẽ kết thúc vào 16 giờ ngày 15-9. Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ cùng ngày, tại sân Bắc Trung tâm Triển lãm, được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hứa hẹn là một sự kiện nghệ thuật đặc biệt, với phần pháo hoa tầm cao, chúc mừng thành tựu đất nước và khép lại hành trình 19 ngày giàu ý nghĩa.

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” được tổ chức với hơn 230 gian hàng.

Sự kiện quy tụ 28 bộ, ngành Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 tập đoàn, doanh nghiệp lớn. Đây là dịp để toàn dân và bạn bè quốc tế cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc, cũng như những thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực trong 80 năm qua.

Nội dung triển lãm phong phú, tập trung giới thiệu thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực then chốt: công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng, đối ngoại, chuyển đổi số.

Các khu trưng bày chuyên đề như “95 năm cờ Đảng soi đường”, “Khởi nghiệp kiến quốc”, “Tỉnh giàu nước mạnh” cùng những không gian ngoài trời, khu ngành công nghiệp văn hóa, khu trải nghiệm thực tế ảo, đa phương tiện đã tạo nên dấu ấn mới mẻ, thu hút đông đảo khách tham quan.

Không chỉ trưng bày hiện vật và tư liệu, triển lãm còn mang đến nhiều hoạt động bên lề phong phú: các diễn đàn chuyên đề về trí tuệ nhân tạo và dữ liệu trong kỷ nguyên số; các hội thảo giới thiệu kinh nghiệm phát triển của địa phương, cùng những chương trình nghệ thuật đặc sắc vào buổi tối. Các tiết mục nghệ thuật truyền thống xen lẫn hiện đại, tái hiện bản sắc vùng miền cũng góp phần tạo nên sức hút đặc biệt.

Việc mở cửa miễn phí càng khiến triển lãm trở thành điểm đến hấp dẫn với đông đảo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, những người lần đầu có dịp trực tiếp trải nghiệm thành tựu của đất nước qua công nghệ hiện đại và không gian trưng bày quy mô.

Không ít khách tham quan bày tỏ niềm tự hào khi được chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ của đất nước, từ công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao đến y tế, giáo dục, quốc phòng - an ninh.

MAI AN