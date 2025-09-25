Gia Lai: Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng gương điển hình tiên tiến

Ngày 25-9, tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025 – 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội tôn vinh, biểu dương các điển hình tiên tiến, nhân tố tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025.

Phát biểu tại đại hội, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong 5 năm qua, phong trào thi đua của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp vào kết quả phát triển chung. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân gần 7%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách ước đạt 27.000 tỷ đồng, vượt 12% dự toán.

Đại hội tôn vinh 600 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực

Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đạt kết quả rõ nét, quốc phòng – an ninh, đối ngoại tiếp tục được giữ vững. Nhiều phong trào thi đua để lại dấu ấn như: Chung sức xây dựng nông thôn mới; Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; đợt thi đua 500 ngày đêm hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc.

Các đại biểu ở các dân tộc Tây Nguyên tham dự Đại hội

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, đại hội lần này là dấu mốc quan trọng, vừa tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025, vừa đề ra phương hướng, nhiệm vụ 2025 - 2030, đưa thi đua trở thành động lực phát triển, xây dựng Gia Lai giàu mạnh, hạnh phúc.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai khen thưởng, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến

Dịp này, đại hội cũng tôn vinh 600 tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội tỉnh, thông qua danh sách đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai ôn lại chặng đường 5 năm qua, dù chịu tác động dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tỉnh vẫn kiên trì thực hiện mục tiêu kép, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện

Qua đây, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các cấp, ngành, địa phương coi thi đua là động lực phát triển, gắn với nhiệm vụ chính trị và công việc hằng ngày; đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng phong trào. Đồng thời, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để các cá nhân phát huy sáng kiến, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch. Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh, khắc phục biểu hiện hình thức, chạy theo thành tích, nói nhiều làm ít...

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao bằng khen vinh danh các gương điển hình tiên tiến

Ông Phạm Anh Tuấn kêu gọi toàn hệ thống chính trị và nhân dân đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, khát vọng vươn lên, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; quyết tâm xây dựng Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và công nghệ cao, phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.

NGỌC OAI