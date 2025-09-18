Gia Lai: Đề xuất bố trí kinh phí để di dời 180 hộ dân khỏi vùng ngập lụt

Ngày 18-9, UBND xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét cho chủ trương và bố trí kinh phí để xã quy hoạch, bố trí di dời 180 hộ dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Nhà dân xã Ia Hiao bị ngập úng khi mưa lớn

Nhiều năm qua, do địa thế thấp, gần sông suối, cộng với mưa lớn, hàng trăm hộ dân tại các thôn, làng của xã Ia Hiao thường xuyên bị ngập, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại, mất an toàn và cản trở phát triển kinh tế.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương cho biết, qua rà soát và nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, xã xác định có 180 hộ mong muốn được di dời. Việc này là cần thiết để giúp người dân ổn định cuộc sống, an cư lâu dài, yên tâm phát triển kinh tế và thoát khỏi cảnh ngập lụt kéo dài. Xã đã chuẩn bị sẵn mặt bằng cao ráo, thuận lợi, gần các khu tiện ích và quốc lộ, chỉ cần có kinh phí là có thể triển khai dự án giãn dân, bố trí tái định cư cho các hộ bị ngập lụt trên.

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, trận mưa lớn đã khiến nhà dân tại xã Ia Hiao ngập sâu, gây hư hỏng nghiêm trọng tài sản, vật dụng.

Lãnh đạo UBND xã Ia Hiao đi kiểm tra thực trạng các hộ dân bị ngập úng khi mưa lớn

HỮU PHÚC