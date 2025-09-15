Gia Lai: Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 5 Đảng viên bị tạm giam

Ngày 15-9, thông tin đến báo chí, ông Cao Thanh Thương, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết, Đảng ủy UBND tỉnh đã thống nhất tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 5 cán bộ, đảng viên đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an tạm giam để phục vụ điều tra.

Theo ông Cao Thanh Thương, đơn vị đang xin ý kiến các cơ quan liên quan để triển khai quy định xử lý về mặt Đảng đối với những Đảng viên này. Trong số đó, có một Đảng viên trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh quản lý là ông Lê Đức Sáu (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai), các trường hợp còn lại thuộc Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh.

“Hiện, chúng tôi đang chờ Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo, công bố quyết định truy tố chính thức sẽ tiếp tục xử lý, khai trừ Đảng và buộc thôi việc đối với các Đảng viên vi phạm”, ông Thương thông tin thêm.

Như Báo SGGP thông tin, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa có văn bản gửi Đảng ủy Sở NN-MT tỉnh Gia Lai đề nghị xử lý Đảng viên vi phạm pháp luật.

Cơ quan điều tra làm việc với các bên tại hiện trường vụ án trước đó. Ảnh: XUÂN HUYÊN

Theo đó, Cơ quan CSĐT đang thụ lý vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nhận hối lộ và đưa hối lộ” xảy ra tại BQL rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh, Công ty CP Sản xuất Thương mại Vĩnh Thạnh và các đơn vị liên quan.

Ngày 17-8-2025, CSĐT đã khởi tố, tạm giam 5 cán bộ kiểm lâm và quản lý rừng, gồm: Lê Đức Sáu (Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh), Trần Phước Phi (Giám đốc BQL rừng Vĩnh Thạnh), Đặng Bá Quang (Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vĩnh Thạnh), Đinh Giang Bình (Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vĩnh Thạnh) và Phan Thanh Kha (Kiểm lâm viên).

Trong đó, ông Phi, Quang, Bình và Kha bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ”; ông Lê Đức Sáu bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

NGỌC OAI