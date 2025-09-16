Xã hội

Hà Nội: Cháy nhà trong đêm, 4 người trong một gia đình tử vong

SGGPO

Khoảng 4 giờ 40 sáng 16-9, tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 4 người trong cùng một gia đình thiệt mạng, trong đó có một cháu bé mới 4 tháng tuổi.

Hiện trường bên trong vụ cháy
Hiện trường bên trong vụ cháy

Thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình gồm vợ chồng gia chủ và hai con nhỏ đang ngủ. Do ngọn lửa bùng phát nhanh, các nạn nhân không kịp thoát ra ngoài.

z7016659169592_7917e56a2a74cdc450bc80a1e32bec6a.jpg

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, 31, 32 cùng 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng và lực lượng cảnh sát 113 đến hiện trường.

z7016657236270_bf5c43655d1c17df37bbcf004426703f.jpg

Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã phát hiện và bàn giao thi thể 4 nạn nhân cho cơ quan y tế.

z7016659164635_53cca78650d8c8b74879eb9d70940cc2.jpg
Mặc dù ngôi nhà này có 2 cửa thoát nạn, nhưng ở vị trí khá cao, có thể các nạn nhân không kịp thoát từ đây ra ngoài

Theo thông tin chính thức từ Công an TP Hà Nội, căn nhà bị cháy có kết cấu tạm, khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m, diện tích sàn khoảng 90m², có lối thoát nạn khẩn cấp. Đây là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

z7016657005760_02bf36bdb4edaad0ec35f6e6b908515f.jpg

Mặc dù công tác chữa cháy và cứu nạn được triển khai khẩn trương, kịp thời, nhưng vụ hỏa hoạn vẫn gây hậu quả thương tâm.

z7016656750183_6ebd43753280fd024037d421a7c8e884.jpg
Vụ cháy khiến mái tôn ngôi nhà biến dạng

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là các hộ gia đình sinh hoạt trong không gian hẹp hoặc nhà tạm, cần trang bị thiết bị báo cháy sớm, phương tiện chữa cháy tại chỗ và nâng cao ý thức phòng ngừa, nhất là vào thời điểm ban đêm.

z7016659140175_ede9c3a2acc8bcd761a8b675f28f4c9c.jpg
Một số cây cối xung quanh cũng cháy khô

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Tin liên quan
GIA KHÁNH

Từ khóa

Cháy nhà dân 4 người trong gia đình tử vong Cháy nhà ở xã Thường Tín khiến 4 người tử vong cháy nhà Hà Nội 4 người tử vong

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn