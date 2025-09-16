Hà Nội: Cháy nhà trong đêm, 4 người trong một gia đình tử vong

Khoảng 4 giờ 40 sáng 16-9, tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, TP Hà Nội xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 4 người trong cùng một gia đình thiệt mạng, trong đó có một cháu bé mới 4 tháng tuổi.

Hiện trường bên trong vụ cháy

Thời điểm xảy ra cháy, cả gia đình gồm vợ chồng gia chủ và hai con nhỏ đang ngủ. Do ngọn lửa bùng phát nhanh, các nạn nhân không kịp thoát ra ngoài.

Ngay sau khi nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động gần 50 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 5, 31, 32 cùng 7 xe chữa cháy, 1 xe tải chở phương tiện chuyên dụng và lực lượng cảnh sát 113 đến hiện trường.

Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng đã phát hiện và bàn giao thi thể 4 nạn nhân cho cơ quan y tế.

Mặc dù ngôi nhà này có 2 cửa thoát nạn, nhưng ở vị trí khá cao, có thể các nạn nhân không kịp thoát từ đây ra ngoài

Theo thông tin chính thức từ Công an TP Hà Nội, căn nhà bị cháy có kết cấu tạm, khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m, diện tích sàn khoảng 90m², có lối thoát nạn khẩn cấp. Đây là công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Mặc dù công tác chữa cháy và cứu nạn được triển khai khẩn trương, kịp thời, nhưng vụ hỏa hoạn vẫn gây hậu quả thương tâm.

Vụ cháy khiến mái tôn ngôi nhà biến dạng

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là các hộ gia đình sinh hoạt trong không gian hẹp hoặc nhà tạm, cần trang bị thiết bị báo cháy sớm, phương tiện chữa cháy tại chỗ và nâng cao ý thức phòng ngừa, nhất là vào thời điểm ban đêm.

Một số cây cối xung quanh cũng cháy khô

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

GIA KHÁNH