Hà Nội: Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Thường Tín

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16-9 đã xảy ra vụ cháy lán tạm sản xuất cơ khí tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, Hà Nội, gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 4 người trong một gia đình.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa có công điện về vụ cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

PHAN THẢO