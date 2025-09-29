Hà Nội khoán chi 217 triệu đồng/năm cho một người lao động ở văn phòng đảng ủy xã

Ngày 29-9, tại kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua 3 nghị quyết về: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về định mức phân bổ chi ngân sách TP Hà Nội khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp của thành phố.

Các nghị quyết trên nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, về nghị quyết phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, cơ bản giữ nguyên phân cấp nhiệm vụ chi cấp thành phố; chuyển phần lớn nhiệm vụ chi cấp huyện thành nhiệm vụ chi cấp xã; rà soát, điều chỉnh một số nhiệm vụ chi bảo đảm theo quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Một số lĩnh vực có điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ chi, như: chuyển nhiệm vụ đầu tư xây dựng các trường trung học phổ thông công lập từ cấp huyện về cấp thành phố; chuyển nhiệm vụ chi giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên từ cấp huyện về cấp thành phố.

Đối với Nghị quyết sửa đổi, bổ sung định mức khoán chi thường xuyên ngân sách xã quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 8-12-2022 của HĐND TP Hà Nội khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tương đương với định mức phân bổ của cấp huyện trước khi sắp xếp.

Cụ thể, định mức khoán chi thường xuyên cho cán bộ, công chức; người hoạt động không chuyên trách xã, phường: Các cơ quan điều hành chung (Văn phòng Đảng ủy; Văn phòng HĐND và UBND) là 79 triệu đồng/biên chế/năm; cơ quan Ủy ban MTTQ (bao gồm các tổ chức chính trị xã hội) là 94 triệu đồng/biên chế/năm.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bấm nút thông qua các nghị quyết

Về định mức phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên của các đối tượng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ được cấp có thẩm quyền giao theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ, như sau: cơ quan hành chính 155 triệu đồng/lao động/năm; các cơ quan điều hành chung (Văn phòng Đảng ủy; Văn phòng HĐND và UBND; cơ quan Ủy ban MTTQ ) là 217 triệu đồng/lao động/năm. Định mức phân bổ dự toán chi sử dụng phương tiện phục vụ công tác chung của các cơ quan, đơn vị là 134 triệu đồng/năm/xe theo số lượng xe ô tô được phân bổ.

