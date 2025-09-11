Hà Nội sau 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy vận hành ổn định

Sau 2 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn TP Hà Nội, tổ chức bộ máy của 126 xã, phường đã ổn định; công tác phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh, nhất là trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực tiễn triển khai đang bộc lộ không ít hạn chế, bất cập...

Bộ máy mới vận hành ổn định

Ngày 11-9, Thường trực Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Hà Nội. Qua đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, sau 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho việc triển khai đồng bộ và hiệu quả, vận hành ổn định, thông suốt. Về tổ chức bộ máy, thành phố nhanh chóng thành lập, ổn định tổ chức bộ máy của 126 xã, phường mới và đến nay, tất cả 126 Đảng bộ xã, phường đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Hà Nội, các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân được thông suốt

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định điều động 5.258 cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể thành phố về công tác tại Đảng ủy 126 xã, phường; ban hành Quyết định về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2025 của các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và UBND xã, phường đối với 9.622 biên chế, trong đó 3.280 công chức cấp huyện điều động về cấp xã và 6.342 cán bộ, công chức cấp xã điều động về các xã. Đồng thời, giải quyết chế độ chính sách cho 4.294 trường hợp.

Cùng với việc ổn định bộ máy tại 126 xã, phường, công tác phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh, đặc biệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, đảm bảo bộ máy mới vận hành ổn định, thông suốt. Việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh được tập trung, đảm bảo công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn. Các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội được tổ chức hiệu quả, tạo đồng thuận trong nhân dân. An ninh chính trị được giữ vững, công tác quốc phòng - quân sự địa phương được duy trì ổn định, đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị quan trọng.

Biên chế xã, phường còn nhiều hạn chế

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, sau 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kinh tế - xã hội của Thủ đô phát triển ổn định. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai cũng bộc lộ một số hạn chế, như: sự phát triển không đồng đều giữa các xã, phường; tổ chức bộ máy chưa phù hợp; bộ máy biên chế hiện đang quá tải… Từ thực tiễn đó đòi hỏi các đơn vị, địa phương cần chủ động tổ chức bộ máy biên chế, đồng thời cần thuê bộ phận tư vấn để khách quan đánh giá tổ chức bộ máy và định biên biên chế; đẩy mạnh tập huấn cán bộ để giải quyết các khó khăn trong vấn đề chuyên môn cán bộ. Dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao Trung tâm phục vụ hành chính công TP Hà Nội xây dựng Chatbot trong hệ thống cán bộ, liên kết sổ tay nghiệp vụ… để hỗ trợ cán bộ cơ sở.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị

Trước những kết quả bước đầu và khó khăn trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chỉ rõ, thành phố đã có bước khởi đầu tích cực trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đây là nỗ lực, quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở. Thành phố đã chủ động nhận diện khó khăn để tháo gỡ, không để gián đoạn nhiệm vụ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, thời điểm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng bộc lộ những khó khăn cần khắc phục. Trong đó, nổi lên là khó khăn về đội ngũ cán bộ cấp xã, phường khi vừa thiếu số lượng, vừa hạn chế về chất lượng và nghiệp vụ; hạ tầng công nghệ thông tin còn bất cập. Cùng với đó, thông tin giữa khối đảng và chính quyền ở cơ sở còn chưa thông suốt dẫn đến nhiều kiến nghị của cấp ủy trùng với nội dung khối chính quyền đã giải quyết.

Cán bộ phường Bạch Mai trao đổi với người dân về các thủ tục hành chính

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, các đơn vị tiếp tục tập hợp thực tiễn, tổng hợp đầy đủ khó khăn để thành phố kiến nghị Trung ương có cơ chế, chính sách điều chỉnh phù hợp. Đồng thời, các sở, ngành tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các kiến nghị từ cơ sở, tiếp tục chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vì đây là khâu then chốt.

MINH KHANG