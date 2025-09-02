“Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo diện nón lá khi đến Việt Nam

Vừa đặt chân đến Việt Nam để chuẩn bị cho lịch trình quảng bá bộ phim Tay anh giữ một vì sao , Lee Kwang Soo gây chú ý khi đội nón lá cờ đỏ sao vàng.

Lee Kwang Soo đến Việt Nam vào trưa 2-9. Không chỉ có người hâm mộ, dàn diễn viên Việt gồm Hoàng Hà và Duy Khánh cũng có mặt từ sớm để chào đón người bạn diễn đặc biệt của mình.

Đông đảo người hâm mộ chào đón Lee Kwang Soo đến Việt Nam. Ảnh: CJ

Ngay khi xuất hiện, Lee Kwang Soo gây chú ý với chiều cao nổi bật, nụ cười tươi và loạt cử chỉ thân thiện. Anh liên tục vẫy tay, trao những cái ôm và chụp hình cùng các khán giả.

Chào đón bạn diễn đến từ Hàn Quốc, bộ đôi Hoàng Hà và Duy Khánh cũng mang đến món quà đặc biệt áo thun in chữ Việt Nam, nón lá truyền thống cờ đỏ sao vàng. Khoảnh khắc Lee Kwang Soo trong trang phục đậm chất Việt ấy không chỉ khiến khán giả reo hò phấn khích mà còn nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành hình ảnh đẹp.

Gặp lại các bạn diễn, Lee Kwang Soo bày tỏ sự phấn khích. Màn tương tác giữa Lee Kwang Soo và Hoàng Hà, bạn diễn trong phim khiến fan vô cùng thích thú.

Anh nhận món quà đặc biệt từ hai bạn diễn Việt Nam. Ảnh: CJ

Đến Việt Nam lần này, nam diễn viên sẽ chuẩn bị cho loạt sự kiện và hoạt động quảng bá phim Tay anh giữ một vì sao. Cụ thể, Lee Kwang Soo sẽ xuất hiện trong buổi giới thiệu dự án đến công chúng diễn ra vào ngày 4-9.

Bên cạnh đó, anh cũng tiết lộ mình sẽ tham gia thêm một số hoạt động khác để đến gần hơn với khán giả Việt trong chuyến thăm lần này như: giao lưu với người hâm mộ, gặp gỡ truyền thông và có thể tiếp tục trải nghiệm các nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam.

Anh bất ngờ trước sự chào đón của fan Việt. Ảnh: CJ

Tay anh giữ một vì sao - dự án điện ảnh kết hợp Việt & Hàn với sự dẫn dắt của đạo diễn Kim Sung Hoon đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa “Hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo và nàng thơ Hoàng Hà.

Phim xoay quanh câu chuyện của siêu sao Kang Jun Woo (Lee Kwang Soo thủ vai) - người rơi vào tình cảnh “mắc kẹt” tại Việt Nam sau một loạt sự cố dở khóc dở cười. Tại đây, anh gặp Thảo – một cô gái bán cà phê đầy đam mê, quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.

Ngoài Lee Kwang Soo, phim còn có sự tham gia của tài tử Hàn Quốc Kang Ha Neul và các diễn viên Việt Nam: Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà, Lâm Thanh Mỹ…

Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 3-10.

HẢI DUY