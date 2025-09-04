"Hoàng tử châu Á" Lee Kwang Soo không muốn lỡ cơ hội đóng phim tại Việt Nam

Nam tài tử Hàn Quốc Lee Kwang Soo chia sẻ, vì không có nhiều cơ hội đến Việt Nam quay phim nên khi nhận được lời mời, anh lập tức đồng ý.

Chiều 4-9, đoàn làm phim Tay anh giữ một vì sao tổ chức buổi họp báo tại TPHCM. Đạo diễn Kim Sung Hoon cùng các diễn viên Lee Kwang Soo, Hoàng Hà, Duy Khánh, Cù Thị Trà đã cùng có mặt để giao lưu với giới truyền thông và các khách mời.

Ê-kíp đoàn phim Tay anh giữ một vì sao tại buổi giao lưu với báo chí

Đến Việt Nam vào đúng dịp Quốc khánh 2-9 và nhận được nhiều tình cảm, sự chào đón của người hâm mộ Lee Kwang Soo, người được mệnh danh "Hoàng tử châu Á", tiết lộ, đây là một trải nghiệm rất ý nghĩa và vinh dự với anh. Cách đây đúng một năm, anh cũng có mặt tại Việt Nam vào thời điểm này để thực hiện bộ phim.

Nói về lý do tham gia vai chính trong Tay anh giữ một vì sao, nam tài tử Hàn cho biết, trước hết bộ phim có kịch bản hay và nhiều điểm khiến bản thân cảm thấy đồng cảm. Bên cạnh đó, anh và đạo diễn Kim Sung Hoon đã có quan hệ thân thiết 15 năm qua, từ tác phẩm đầu tay.

Lee Kwang Soo dành nhiều tình cảm cho các bạn diễn Việt Nam

Tại buổi gặp gỡ báo chí, Lee Kwang Soo gây ấn tượng bởi sự hài hước, những câu trả lời dí dỏm và rất thông minh. Anh cũng đặc biệt đánh giá cao các bạn diễn của mình, nhất là "nàng thơ" Hoàng Hà.

Theo Lee Kwang Soo, ấn tượng đầu tiên của anh khi gặp Hoàng Hà là cô bước vào với dáng vẻ y hệt nhân vật mình hình dung sau khi đọc kịch bản. "Tôi cho rằng Hà là diễn viên có khả năng thích ứng rất cao, có thể tạo sự ăn ý với bất kỳ bạn diễn nào", Lee Kwang Soo chia sẻ.

Nói về bạn diễn của mình, Hoàng Hà cho biết mặc dù lần đầu hợp tác nhưng trong quá trình quay cả hai phối hợp rất thuận lợi. Theo Hoàng Hà, ngoài việc hai nhân vật được viết có nhiều nét gần gũi, dễ thương một lợi thế khác là cô và Lee Kwang Soo có cách cảm nhận khá giống nhau, nên phản ứng khi diễn xuất rất tự nhiên. Bên cạnh đó, vì có thể cùng trao đổi với nhau bằng tiếng Hàn và tiếng Anh nên cả hai cũng không gặp rào cản ngôn ngữ nào.

Hoàng Hà cho biết việc phối hợp với bạn diễn khá tự nhiên, thuận lợi

Không chỉ Hoàng Hà, với Duy Khánh và Cù Thị Trà việc được góp mặt trong bộ phim có sự tham gia của Lee Kwang Soo chính là lý do quan trọng khiến họ nhận lời.

Theo đạo diễn Kim Sung Hoon, bộ phim được phát triển từ ý tưởng của chính cá nhân anh sau khi tham gia một sự kiện điện ảnh tại Việt Nam.

"Tôi không biết nhiều về Việt Nam nhưng chính sự xa lạ đó có thể giúp tôi cảm nhận được vẻ đẹp Việt Nam một cách khác biệt so với người bản xứ", đạo diễn Kim Sung Hoon thừa nhận. Anh cũng hy vọng thông qua bộ phim sẽ giới thiệu được vẻ đẹp của Việt Nam đến với khán giả Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á.

Đạo diễn Kim Sung Hoon cũng giải thích thêm, anh thường thấy người Việt Nam ăn sáng bằng bánh mì nên quyết định đưa món ăn này vào trong phim. Bên cạnh đó, vì rất yêu thích cà phê Việt và nhận thấy nhân vật nữ chính cũng có niềm đam mê mãnh liệt nên anh quyết định chọn dùng cà phê để khắc họa nhân vật này.

Tay anh giữ một vì sao dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp từ ngày 3-10.

VĂN TUẤN