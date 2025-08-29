Nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ tại xã Yên Nhân (tỉnh Thanh Hóa)

Bản làng Yên Nhân tan hoang sau lũ dữ

Sau 3 ngày bão số 5 đổ bộ tàn phá, bản làng ở xã Yên Nhân vẫn còn ngổn ngang. Tuyến quốc lộ 47 dẫn vào các bản bị lấp đầy bởi bùn, đất đá. Việc tiếp cận vào các bản chỉ có một cách là đi bộ.

Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã Yên Nhân, toàn xã có 166 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, trong đó 22 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 123 hộ dân với 492 nhân khẩu đã phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Hiện địa bàn xã vẫn đang mất điện, nhiều bản làng mất sóng điện thoại. Các thôn, bản Na Nghịu, Khang, My vẫn đang bị chia cắt do sạt lở.

DUY CƯỜNG