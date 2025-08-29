Xã hội

Nỗ lực khắc phục hậu quả do mưa lũ tại xã Yên Nhân (tỉnh Thanh Hóa)

SGGPO

Sáng 29-8, các lực lượng công an, quân đội của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được tăng cường để hỗ trợ xã Yên Nhân khắc phục hậu quả mưa lũ.

3.jpg
Bản làng Yên Nhân tan hoang sau lũ dữ

Sau 3 ngày bão số 5 đổ bộ tàn phá, bản làng ở xã Yên Nhân vẫn còn ngổn ngang. Tuyến quốc lộ 47 dẫn vào các bản bị lấp đầy bởi bùn, đất đá. Việc tiếp cận vào các bản chỉ có một cách là đi bộ.

Theo thống kê chưa đầy đủ của UBND xã Yên Nhân, toàn xã có 166 hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, trong đó 22 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 123 hộ dân với 492 nhân khẩu đã phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Hiện địa bàn xã vẫn đang mất điện, nhiều bản làng mất sóng điện thoại. Các thôn, bản Na Nghịu, Khang, My vẫn đang bị chia cắt do sạt lở.

1.jpg
2.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
Tin liên quan
DUY CƯỜNG

Từ khóa

tan hoang lũ dữ sạt lở xã Yên Nhân tỉnh Thanh Hóa chia cắt cô lập tàn phá

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn