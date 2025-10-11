Hợp tác cung ứng nguồn nguyên liệu “cua Cà Mau”, phục vụ xuất khẩu

Ngày 11-10, tại tỉnh Cà Mau, Công ty cổ phần thương mại Toàn Cầu Thanh Niên (Thanh Niên Global) tổ chức lễ ký kết hợp tác cung ứng nguồn nguyên liệu với các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Văn Phú phát biểu tại buổi lễ ký kết hợp tác. Ảnh: CHÚC LY

Tham dự buổi lễ, có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông (Sở NN-MT), Liên minh HTX tỉnh Cà Mau, cùng hơn 15 HTX nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là các HTX chuyên về nuôi cua Cà Mau.

Cua biển là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Cà Mau. Khi nói đến đặc sản cua biển Cà Mau, nhiều người nhắc đến cua Năm Căn. Cua biển Năm Căn được mệnh danh là ngon nhất xứ Cà Mau và đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể “Cua Năm Căn - Cà Mau” vào năm 2015.

Cua biển, một trong những đặc sản của tỉnh Cà Mau

Theo Đề án phát triển bền vững nghề cua đến năm 2030, tỉnh Cà Mau phấn đấu xuất khẩu 30 - 35% sản lượng cua nuôi trong tỉnh; hình thành, phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm cua đạt 30%. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Cà Mau tập trung tổ chức sản xuất các loại hình nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với từng vùng sinh thái; hợp tác liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, gắn với xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Huy động mọi nguồn lực, thành phần kinh tế khác nhau để đầu tư, phát triển sản phẩm. Trong đó, xác định doanh nghiệp nắm vai trò chủ đạo để kết nối các vùng sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch HĐQT Thanh Niên Global và ông Nguyễn Hoàng Ân, Chủ tịch HĐQT HTX Cua Cái Bát ký kết hợp tác. ẢNH: CHÚC LY

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Phó Chủ tịch HĐQT Thanh Niên Global cho biết, việc ký kết hợp tác với các HTX là bước đi chiến lược, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về sản lượng và chất lượng mặt hàng cua sống tại các thị trường xuất khẩu của Thanh Niên Global, đặc biệt là thị trường Trung Quốc. Đồng thời, công ty đang hướng tới các thị trường tiềm năng nhưng khắt khe hơn như Đài Loan và Singapore.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Phú, cua không chỉ là kế sinh nhai, mà là niềm tự hào của người dân Cà Mau. Vì vậy, Thanh Niên Global cam kết cùng chính quyền địa phương, các HTX và bà con nông dân xây dựng thương hiệu đặc trưng “Cua Cà Mau” trở thành sản vật có một không hai của vùng đất cực địa đầu Nam Tổ quốc.

Từ sự kiện ký kết hợp tác này, Thanh Niên Global sẽ tiếp tục củng cố được nguồn nguyên liệu dồi dào cho hoạt động xuất khẩu, tự tin phát triển thị trường/thị phần tại một số thị trường chủ lực trong thời gian tới. Đồng thời, tạo đầu ra ổn định cho các doanh nghiệp, HTX của địa phương.

Tại buổi lễ ký kết, đại diện các HTX đánh giá cao mối quan hệ hợp tác này. Ông Nguyễn Hoàng Ân, Chủ tịch HĐQT HTX Cua Cái Bát (đối tác chiến lược của Thanh Niên Global) chia sẻ: “Cà Mau không thiếu cua, điều quan trọng là cần có đầu ra ổn định để con cua trở lại đúng vị thế vốn có của nó – một sản vật có giá trị kinh tế cao, góp phần cải thiện đời sống người dân”.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Thanh Niên Global tiến hành ký kết hợp tác với các HTX thủy sản tiêu biểu, đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong chuỗi liên kết phát triển bền vững ngành cua Cà Mau.

TẤN THÁI