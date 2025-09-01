Hũ gạo gắn kết tình quân dân

Hơn một thập niên qua, mô hình Hũ gạo gắn kết do Công ty 72 (Binh đoàn 15, đóng tại xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai) triển khai không chỉ giúp nhiều công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số vượt qua khó khăn, mà còn thắp lên ngọn lửa yêu thương, lan tỏa tinh thần đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Đội 1 (Công ty 72) tiếp nhận gạo từ mô hình Hũ gạo gắn kết trước khi hỗ trợ cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Những ngày này, tại trụ sở Đội 1 (Công ty 72), chúng tôi chứng kiến những tốp công nhân vui vẻ chạy xe chở gạo từ nhà đến ủng hộ cho mô hình Hũ gạo gắn kết. Trong khuôn viên đội, lãnh đạo trực tiếp tiếp nhận từng bao gạo từ tay công nhân. Số gạo được cân cẩn thận trước khi cho vào thùng, tiến hành phân loại để phát, hỗ trợ những công nhân có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Sau khi mang gạo đến ủng hộ mô hình, anh Rah Lan Hyek và anh Rah Lan Thun (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) ngồi nghỉ ngơi, rôm rả trò chuyện về việc phát triển kinh tế và tiếp tục tham gia mô hình. Anh Rah Lan Hyek cho biết, anh làm công nhân Đội 1 từ năm 2009 và đã xung phong tham gia ngay khi Công ty 72 phát động mô hình Hũ gạo gắn kết. Hàng ngày, khi nấu cơm, anh giữ lại một ít gạo cho vào thùng để tích lũy. Mỗi tháng, anh để dành được 2-3kg gạo và mang đến đội để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ngồi cạnh anh Rah Lan Hyek, anh Rah Lan Thun cũng bày tỏ niềm vui khi tham gia mô hình này ngay từ những ngày đầu. Hàng tháng, anh góp khoảng 2-3kg gạo.

Chị Rah Lan H’Khoan, công nhân Công ty 72, là một trong những người nhận hỗ trợ gạo từ mô hình Hũ gạo gắn kết. “Nhờ số gạo hỗ trợ từ mô hình, gia đình tôi có thêm điều kiện để duy trì sinh hoạt hàng ngày. Mỗi ký gạo tuy không nhiều nhưng chứa đựng nghĩa tình, giúp chúng tôi cảm thấy ấm lòng, thêm động lực vượt qua khó khăn”, chị H’Khoan chia sẻ.

Trung tá Lê Minh Vương (Đội trưởng Đội 1, Công ty 72), cho biết, nhiều năm qua, đơn vị triển khai có hiệu quả mô hình này. Hiện đội có 83 lao động thuộc 62 hộ gia đình, mỗi tháng thu được lượng gạo đáng kể. Thời gian đầu, đơn vị tổ chức thu gạo hàng tháng, sau đó rà soát số lượng công nhân là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ. Riêng 7 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã thu được 396kg gạo, hỗ trợ cho 29 lượt hộ khó khăn. Từ mô hình này đã góp được 1,5 tấn gạo, giúp đỡ 135 hộ dân. Mô hình không chỉ tạo ra nguồn lực vật chất để hỗ trợ người khó khăn, mà còn trở thành cầu nối gắn kết các hộ gia đình, đặc biệt là giữa các dân tộc khác nhau, góp phần củng cố tình đoàn kết và sự ổn định trên địa bàn.

Với mong muốn chung tay chia sẻ, giúp đỡ người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, năm 2012, Công ty 72 đã phát động mô hình Hũ gạo gắn kết. Tinh thần nhân văn, sẻ chia của mô hình đã thu hút đông đảo công nhân và người lao động trong công ty tham gia.

