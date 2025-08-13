Hướng tới siêu đô thị quốc tế: TPHCM cần đón đầu xu hướng, kết nối chuỗi giá trị

Tại hội nghị góp ý dự thảo văn kiện, đại biểu cho rằng để vươn tới chuẩn mực của một siêu đô thị quốc tế, TPHCM cần xác định hướng đi đón đầu xu hướng mới, tham gia sâu vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Sáng 13-8, Thường trực HĐND TPHCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đại biểu HĐND TPHCM góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu HĐND TPHCM tham dự hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; cùng các đại biểu HĐND TPHCM.

Cần cơ chế mạnh để bảo vệ cán bộ dám đột phá

Nêu ý kiến tại hội nghị, đại biểu Lê Minh Đức lưu ý, dự thảo báo cáo cần làm rõ hơn nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, trong đó có tâm lý trì trệ, né tránh, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trước các vấn đề phức tạp, chưa có tiền lệ. Đại biểu đề xuất nhấn mạnh bài học kinh nghiệm về việc xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” vì lợi ích chung, cụ thể hóa Kết luận số 14 của Bộ Chính trị thành các quy định và quy trình cụ thể để cán bộ yên tâm đột phá, cống hiến.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM cũng cho rằng, TPHCM cần có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ cán bộ "dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung" như tinh thần Kết luận 14. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên mới, đòi hỏi một tầm vóc mới. “TPHCM không chỉ cần một đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị vững vàng mà còn phải có tư duy chiến lược, tầm nhìn quốc tế, năng lực quản trị hiện đại và khả năng làm việc trong môi trường số. Đây là yêu cầu cấp bách để điều hành một siêu đô thị thành công”, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhìn nhận.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu góp ý

Để hướng tới tương lai của một thực thể hành chính kinh tế đặc biệt, đồng chí đề xuất có đánh giá về tư duy vùng và sự hợp tác, kiến tạo trong không gian phát triển mới. Phải vượt qua tư duy cục bộ địa phương, xây dựng cơ chế phối hợp, điều phối liên thông, tạo ra tiềm năng, phát triển đột phá tương xứng với vị thế của một siêu đô thị. Phân tích rõ hơn TPHCM với vai trò là siêu đô thị quốc tế sẽ đón đầu xu hướng này như thế nào. Làm sao để trở thành trung tâm sản xuất, mắt xích không thể thiếu trong các chuỗi giá trị mới của khu vực và toàn cầu.

Hạ tầng đồng bộ, an sinh mới bền vững

Với nhóm ý kiến liên quan an sinh xã hội, đại biểu Lê Thị Ngọc Thanh bày tỏ quan tâm đến chỉ tiêu về xóa nhà tạm trên và ven kênh rạch. Đại biểu cho rằng việc di dời, tái định cư cần bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế và hoàn cảnh sống của người dân tại chỗ, tránh tình trạng người dân không thích nghi được khi chuyển tới nơi mới.

Ngoài ra, về lĩnh vực giáo dục, đại biểu đề nghị đưa vào giải pháp bảo đảm học sinh được học hai buổi một ngày, bởi tại nhiều xã, phường vùng ven hoặc khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, điều này là vô cùng khó, thậm chí bị xem là “xa xỉ” do thiếu cơ sở vật chất và quỹ đất trường học.

Về lĩnh vực y tế, đại biểu Nguyễn Minh Nhựt cho rằng, thành phố cần quan tâm hơn tới các mô hình bệnh viện vệ tinh và khám chữa bệnh từ xa qua nền tảng số, nhằm rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Liên quan đến nhà ở xã hội và hạ tầng kết nối, đại biểu Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM, đề xuất sớm đưa ra con số cụ thể về tổng diện tích xây dựng nhà ở xã hội đến năm 2030 để góp ý và xác định rõ nhu cầu thực tế. Đồng thời, với nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, đảng viên ở xa trung tâm, thành phố cần có đột phá trong hạ tầng kết nối, đặc biệt trên các tuyến TPHCM và tỉnh Bình Dương (trước đây), để rút ngắn thời gian di chuyển, tiết kiệm thời gian và giảm lãng phí.

Về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư, đại biểu Lê Anh Tuấn nhấn mạnh giai đoạn 2026 - 2030, thành phố triển khai nhiều dự án lớn, đòi hỏi đảm bảo tiến độ và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn. Để làm được điều này, cần chuẩn bị sẵn quỹ đất và thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Đồng chí kiến nghị quy hoạch khu tái định cư đi trước một bước; hạ tầng điện, nước hoàn thiện trước; áp dụng nhiều hình thức hỗ trợ để người dân sớm có chỗ ở ổn định…

Đồng chí Phạm Thành Kiên và đồng chí Nguyễn Trường Nhật Phượng chủ trì hội nghị. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng và Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, định hướng phát triển đất nước và thành phố. Hội nghị lấy ý kiến đại biểu HĐND nhằm hoàn thiện dự thảo văn kiện với sự đồng thuận cao, phản ánh ý chí, nguyện vọng nhân dân; các ý kiến sẽ được tiếp thu, tổng hợp và báo cáo đầy đủ.

Cần khẳng định cải cách thể chế là khâu đột phá Góp ý cho văn kiện Đại hội XIV của Trung ương, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh, cần định hướng đổi mới giáo dục theo hướng hiện đại, tránh cách làm máy móc, cào bằng; đồng thời cụ thể hóa cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” và quy định rõ trách nhiệm giải trình của các cơ quan dân cử trước nhân dân. Đồng chí cho rằng, văn kiện cần có tầm nhìn chiến lược sâu sắc hơn về xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa gắn với chuẩn mực con người Việt Nam, song song với việc giữ gìn và phát triển hệ giá trị gia đình. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị làm rõ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; xác định mục tiêu kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 như Nghị quyết 57 đã đề ra; đồng thời quan tâm đến giải pháp nâng cao năng suất lao động. Khẳng định mạnh mẽ hơn nữa vai trò của cải cách thể chế, cải cách hành chính như một khâu đột phá, gắn liền với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ổn định, trong sạch, vững mạnh.

CẨM NƯƠNG