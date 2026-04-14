Sàn giao dịch việc làm quốc gia (www.vieclam.gov.vn) chính thức ra đời là một hạ tầng số quan trọng, bảo đảm thị trường lao động vận hành thông suốt, minh bạch, đúng theo cơ chế thị trường, kết nối cung - cầu.

Sáng 14-4, Bộ Nội vụ phối hợp với các đơn vị liên quan chính thức giới thiệu sàn giao dịch việc làm quốc gia.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình cho biết, từ tháng 5-2025, việc xây dựng sàn được triển khai nghiêm túc và quyết liệt. Trong suốt quá trình thực hiện, hệ thống đã được kiểm tra, kiểm thử chặt chẽ về kỹ thuật, an toàn thông tin và khả năng vận hành thực tế, qua đó từng bước được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu đưa vào vận hành. Bộ Nội vụ nhận được sự phối hợp, hỗ trợ rất trách nhiệm và hiệu quả của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12) thuộc Bộ Công an.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khai trương sàn giao dịch việc làm quốc gia. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đến nay, các kết quả đánh giá cho thấy hệ thống hoàn toàn đáp ứng tốt các yêu cầu về kết nối, liên thông dữ liệu, bảo đảm tuyệt đối an toàn và an ninh thông tin.

Qua nền tảng này, lãnh đạo Bộ Nội vụ khẳng định quyết tâm tham mưu, xây dựng bộ máy nhà nước theo chỉ đạo ngành nội vụ của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trong việc xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu năng, hiệu quả của nền công vụ, xây dựng nền hành chính hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; là động lực nội sinh mạnh mẽ, tạo bệ phóng để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Việc hình thành sàn xuất phát từ yêu cầu cấp bách của thị trường lao động trong bối cảnh thông tin còn phân tán, thiếu đồng bộ, khả năng kết nối giữa người lao động và người sử dụng lao động còn hạn chế. Điều này càng rõ hơn khi thị trường lao động Việt Nam hiện có hơn 53,6 triệu người lao động, gần 1 triệu doanh nghiệp và hàng triệu cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Vì vậy, việc xây dựng một nền tảng tập trung, thống nhất, liên thông trên phạm vi cả nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối với người lao động, sàn giao dịch việc làm quốc gia được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm nhanh chóng, minh bạch và không bị giới hạn bởi địa giới hành chính. Người lao động được hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo gợi ý công việc phù hợp nhất với kỹ năng và kinh nghiệm. Sàn hỗ trợ tạo hồ sơ, tìm kiếm việc làm, ứng tuyển và tham gia các phiên giao dịch việc làm trực tuyến.

ĐỖ TRUNG