Khánh Hòa: Tìm giải pháp phát triển khoa học - công nghệ biển

Hội thảo nhằm tìm giải pháp để Khánh Hòa phát triển bền vững, hài hòa giữa đời sống vùng biển và ứng dụng công nghệ hiện đại. Cùng tham dự có gần 100 nhà khoa học, chuyên gia trong nước và quốc tế từ Mỹ, Hàn Quốc, Ý, Malaysia và Singapore...

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: HIẾU GIANG

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết tỉnh có vị trí chiến lược, là cửa ngõ ra Biển Đông với gần 500km bờ biển, 200 hòn đảo. Vùng biển Khánh Hòa có diện tích rạn san hô hơn 7.600ha, lớn nhất cả nước, đồng thời sở hữu vùng nước trồi đặc thù, hình thành ngư trường trọng điểm và điều kiện thuận lợi cho sản xuất giống thủy sản, muối…

Theo quy hoạch đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm dịch vụ - du lịch biển quốc tế, một trong những cực tăng trưởng cao về kinh tế biển. Định hướng phát triển bền vững kinh tế biển được gắn liền với bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý không gian biển khoa học, bảo đảm tăng trưởng xanh, bền vững...

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu. Ảnh: HIẾU GIANG

Nghị quyết số 01-NQ/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa xác định đột phá phát triển khoa học - công nghệ và chuyển đổi số là một trong hai mục tiêu trọng tâm, nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đưa tỉnh trở thành cực tăng trưởng cao của cả nước. Điều này đòi hỏi Khánh Hòa phải có bước đi quyết liệt, đồng bộ, với các giải pháp cụ thể để hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm kinh tế biển, đô thị thông minh và thành phố đáng sống của khu vực.

GS-TS Sử Đình Thành, Giám đốc Đại học Kinh tế TPHCM. Ảnh: HIẾU GIANG

Dẫn báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD), GS-TS Sử Đình Thành, Giám đốc UEH cho biết kinh tế biển đang tăng trưởng nhanh chóng, từ công nghệ sinh học biển đến năng lượng tái tạo và logistics hàng hải thông minh; là một trong những xu hướng phát triển quan trọng của thế kỷ.

Tại Việt Nam, Nghị quyết số 36-NQ/TW khẳng định vai trò chiến lược của kinh tế biển, với mục tiêu xây dựng quốc gia giàu mạnh từ biển. Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa nằm gần tuyến hàng hải quốc tế, sở hữu tiềm năng lớn về hàng hải, du lịch, nuôi trồng thủy sản và năng lượng xanh, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ kinh tế biển bền vững...

TS. Park Sang Woo, nguyên Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HIẾU GIANG

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế đã thảo luận, chia sẻ nhiều góc nhìn và định hướng phát triển kinh tế biển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Trong khuôn khổ chương trình, UEH cũng ký kết hợp tác với một số đơn vị, doanh nghiệp nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo và truyền thông chính sách phát triển nguồn nhân lực.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp UEH tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi Thiết kế quốc tế lần 4: Phát triển kinh tế và văn hóa bền vững thông qua gắn kết cảnh quan đô thị tại Sông Cái - Nha Trang. Cuộc thi nhằm tìm ra những ý tưởng có tính khả thi cao, phát triển trục Sông Cái thành “cung đường di sản” mới của Nha Trang - Khánh Hòa, kết nối hài hòa giữa cảnh quan truyền thống và đô thị hiện đại.

HIẾU GIANG