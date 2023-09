Ngày 2-9, Công an TPHCM tổ chức lễ khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ, Công an TPHCM.

Việc xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, giáo viên, học viên đã và đang công tác, học tập tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ. Đây là nơi tôn nghiêm để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu.

Đồng thời là địa chỉ giáo dục cán bộ chiến sĩ, học viên về truyền thống cách mạng, qua đó nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Nhà tưởng niệm được xây dựng trên diện tích 81,2 m2, tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ vĩ đại, kiệt xuất của dân tộc, người cha vô vàn kính yêu của lực lượng Công an nhân dân. Học tập Người, cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần xây dựng Thành phố mang tên Bác ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.