Khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc

Chiều 31-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp cùng Công an TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp số 478/CTr-CA-MTTQ giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức thành viên với Công an TPHCM về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới” giai đoạn 2013-2023 trên địa bàn TPHCM.

Dự có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đại tá Trần Quý Trường, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (V05 - Bộ Công an); Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM.

Kéo giảm tội phạm ở TPHCM

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, qua 10 năm triển khai chương trình phối hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ TPHCM, các tổ chức thành viên, Công an TPHCM sát với thực tế, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan được chủ động và ngày càng có sự gắn kết, việc lồng ghép nội dung phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vào mục tiêu, chỉ tiêu thi đua của các cơ quan, đơn vị gắn với các cuộc vận động và các phong trào khác được thực hiện linh hoạt, đổi mới, phong phú, thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc; thông qua nội dung hoạt động của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư ngày càng lành mạnh, góp phần kéo giảm tội phạm.

Tuy nhiên, quá trình triển khai phối hợp có lúc, có nơi ở một số đơn vị và công an quận, huyện vẫn còn một số mặt hạn chế, thiếu sót...

Làm tốt chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải ghi nhận, biểu dương các thành tích, kết quả đạt được trong 10 năm tổ chức triển khai thực hiện các chương trình phối hợp.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đi vào chiều sâu.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, khơi dậy lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; động viên khích lệ nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện các chương trình, kế hoạch liên tịch đã ký kết về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tăng cường phối hợp tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự; tích cực tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, người chấp hành xong án phạt tù về cộng đồng dân cư, người cải tạo tiến bộ, sớm hòa nhập với cộng đồng.

Đối với lực lượng Công an TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhấn mạnh, cần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức về chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ với lực lượng chuyên trách công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Tăng cường đầu tư xây dựng, trang thiết bị cơ sở vật chất và điều kiện phục vụ nhiệm vụ bảo vệ ANTQ; huy động các nguồn lực để làm tốt các chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, góp phần hạn chế phát sinh tội phạm.

Dịp này, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đã tặng bằng khen của UBND TPHCM cho 48 tập thể, 1 cá nhân; bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cho 17 tập thể, 18 cá nhân; giấy khen của Công an TPHCM cho 40 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2023.