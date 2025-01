Khởi tố 16 đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua cá độ bóng đá

Sau thời gian tiến hành đấu tranh chuyên án, thu thập thông tin, tài liệu chứng cứ, xét thấy đủ điều kiện phá án, ngày 31-12-2024, Thiếu tướng Phan Mạnh Trường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Trưởng Ban chuyên án đã chỉ đạo Phòng 4 chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai, Đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và công an một số đơn vị, địa phương đồng loạt tiến hành triệu tập các đối tượng, khám xét các địa điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Quá trình khám xét, ban chuyên án đã thu giữ 20 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 CPU, 1 tỷ 110 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Ban chuyên án đọc lệnh triệu tập, khám xét nhà đối tượng Trần Trung Hiếu

Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án và lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Cuối năm 2023, Trần Trung Hiếu (biệt danh Hiếu Dế, sinh năm 1990) đã đăng ký, lập tài khoản siêu tổng đại lý trên trang website cá cược xx88 của nhà cái quốc tế IBET. Sau đó, đối tượng Hiếu chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới và cấp cho các đối tượng đầu dưới để tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại địa bàn tỉnh Đồng Nai và một số địa phương khác.

Quá trình đấu tranh chuyên án và điều tra của Cục Cảnh sát hình sự xác định, tài khoản Supper Master đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng, gồm các tài khoản cấp dưới sau tại thời điểm phá án: 14 tài khoản Master (tổng đại lý), 51 tài khoản Agent (đại lý) và 233 tài khoản Member (con bạc).

Tổng số tiền giao dịch trong thời gian từ 27-11 đến ngày 31-12-2024, của tài khoản Super Master NC84 là trên 100 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra và lời khai của Trần Trung Hiếu và các đối tượng có liên quan, đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc này hoạt động ổn định, thường xuyên, liên tục từ cuối năm 2023 đến nay, theo thống kê, số tiền giao dịch khoảng 1.200 tỷ đồng.

Ban chuyên án đọc lệnh triệu tập, khám xét nhà đối tượng Trần Vĩnh Fan (biệt danh Trung Tuệ, anh ruột của Trần Trung Hiếu)

Theo Bộ Công an, các đối tượng tham gia phần lớn là các đối tượng hình sự cộm cán tại địa phương, đã có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động chuyên nghiệp, phức tạp với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi đã làm ảnh hưởng đến nếp sống văn minh của nhân dân, gây ra thiệt hại về vật chất, tinh thần cho nhiều gia đình, cộng đồng và là nguyên nhân gây ra nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội khác tại địa phương.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can nêu trên về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ để khởi tố các đối tượng khác có liên quan. Bộ Công an kêu gọi các đối tượng có liên quan đến vụ án phải nhanh chóng đến cơ quan công an đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Nếu đối tượng nào cố tình trốn tránh hay có hành vi đối phó với cơ quan điều tra thì xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

ĐỖ TRUNG