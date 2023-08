Khởi tố 6 đối tượng làm giả tài liệu

Ngày 9-8, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Thông tin ban đầu, do muốn có bằng THPT để xin việc làm tại TPHCM, đầu tháng 3-2023, Võ Đình Văn (24 tuổi, trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) đã lên mạng xã hội Facebook để tìm và đặt làm giấy tờ, bằng cấp giả.

Thấy việc làm phi pháp này có giá thành thấp, có thể thu lợi nên Văn đã liên hệ với một đối tượng không quen biết trên mạng xã hội để phối hợp làm bằng cấp, giấy tờ giả.

Sau khi thống nhất giá cả, cách thức giao dịch, Văn thuê 1 căn hộ chung cư tại TPHCM để làm địa điểm, rồi mua điện thoại, sim điện thoại, mở tài khoản ngân hàng, chạy quảng cáo trên mạng xã hội, tạo tài khoản Zalo để tư vấn và nhận thông tin, địa chỉ khách hàng.

Để mở rộng quy mô, Văn tuyển thêm Nguyễn Thanh Phi (21 tuổi), Hồng Quang Lợi (21 tuổi), Đỗ Ngọc Thương (22 tuổi), Trần Quốc Tâm (23 tuổi) và Đặng Thành Sang (24 tuổi), cùng trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Mỗi đối tượng này được Văn cung cấp, một điện thoại di động, một tài khoản Zalo, giao quản lý một trang tư vấn và giao dịch để tiếp nhận thông tin, địa chỉ khách hàng có nhu cầu. Sau đó, các đối tượng này chuyển thông tin về các nhóm Zalo khác do Văn lập ra để quản lý, điều hành.

Văn sẽ tổng hợp các đơn hàng thành công để trả tiền công cho các đối tượng này dựa trên giá trị phần trăm làm ra; đồng thời, trả phí in bằng cấp, giấy tờ giả cho đối tượng làm giả; số tiền còn lại, Văn sẽ hưởng lợi.

Đến cuối tháng 5-2023, nhóm của Võ Đình Văn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc phát hiện thông qua đơn thư tố cáo của một công dân trên địa bàn.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.