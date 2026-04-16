Kích cầu thị trường, thúc đẩy đầu ra cho hàng hóa

Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) vừa triển khai chương trình “Mừng ngày Hợp tác xã - Tôn vinh chất lượng Việt” trên toàn hệ thống, kết hợp ưu đãi sâu hàng thiết yếu với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã và sản phẩm OCOP. Hoạt động này góp phần giữ nhịp chi tiêu và ổn định thị trường nội địa trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng còn ở mức cao.

Khách hàng chọn mua thực phẩm tại một siêu thị Co.opmart, TPHCM

Tăng lực đẩy qua hệ thống phân phối

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng giám đốc Saigon Co.op, trong bối cảnh sức mua có dấu hiệu chững lại do chi phí sinh hoạt gia tăng, việc kích cầu tiêu dùng gắn với hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm nội địa đang trở thành hướng đi được nhiều hệ thống phân phối lớn ưu tiên. Với Saigon Co.op, chương trình “Mừng ngày Hợp tác xã - Tôn vinh chất lượng Việt” không chỉ dừng ở hoạt động khuyến mãi ngắn hạn mà còn là một phần trong chiến lược dài hơi nhằm củng cố vị thế hàng Việt trên thị trường nội địa.

Theo đó, hàng loạt sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền như bánh tráng Tây Ninh, trà lá sen Đồng Tháp, cá dứa một nắng Cần Giờ, yến đường phèn, nước ép tỏi đen, gạo lúa tôm hay trà atiso được đưa vào danh mục ưu đãi, đồng thời áp dụng chính sách nhân 3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên. Đây là nhóm sản phẩm vốn có lợi thế về chất lượng, nguồn gốc rõ ràng nhưng thường gặp khó khăn trong tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại do hạn chế về thương hiệu và quy mô. Việc dành không gian trưng bày ưu tiên, kết hợp hoạt động dùng thử sản phẩm, giới thiệu trực tiếp tại điểm bán đã giúp rút ngắn khoảng cách giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng. Ghi nhận tại một số siêu thị Co.opmart, lượng khách tìm mua các sản phẩm đặc sản địa phương tăng đáng kể trong những ngày đầu triển khai chương trình, cho thấy hiệu quả bước đầu của việc đưa hàng Việt về gần hơn với người Việt.

Ở góc độ doanh nghiệp, nhiều đơn vị sản xuất đánh giá cao vai trò của hệ thống phân phối trong việc tạo đầu ra ổn định. Ông Diệp Nam Hải, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex, cho biết, nhờ tham gia các chương trình xúc tiến tiêu dùng, sản lượng tiêu thụ đã cải thiện rõ rệt, giúp đơn vị có thêm nguồn lực đầu tư vào tiêu chuẩn chất lượng và bao bì sản phẩm. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.

Không chỉ dừng ở kênh bán lẻ trực tiếp, nền tảng Co.op Online cũng được tích hợp vào chương trình với các mức giảm giá linh hoạt. Cụ thể, khách hàng mua sắm trực tuyến với hóa đơn từ 500.000 đồng được giảm 30.000 đồng, từ 600.000 đồng giảm 40.000 đồng khi áp dụng mã ưu đãi. Việc kết hợp giữa kênh truyền thống và thương mại điện tử giúp mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng, đồng thời phản ánh xu hướng chuyển dịch trong hành vi mua sắm hiện nay

Giữ ổn định chi tiêu

Song song với việc hỗ trợ đầu ra cho hàng Việt, điểm nhấn đáng chú ý của chương trình “Mừng ngày Hợp tác xã - Tôn vinh chất lượng Việt” là chính sách giảm giá sâu đối với các mặt hàng thiết yếu - nhóm có tác động trực tiếp đến chi tiêu hàng ngày của người dân. Theo đó, hơn 1.000 sản phẩm tiêu dùng nhanh và thực phẩm tươi sống được áp dụng mức giảm giá lên đến 50%, tập trung vào các nhóm hàng có tần suất mua sắm cao như nước giặt, chất tẩy rửa, sữa tắm, dầu gội cùng thịt gia súc, gia cầm, trứng và rau củ quả.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng nông sản đạt chuẩn VietGAP, Tick xanh trách nhiệm được áp dụng mức giá ưu đãi thiết thực như cá ba sa, cá trê, cá lóc, cà rốt giảm đến 25%; các loại rau như bầu, bí đao, cải thìa đồng giá 9.900 đồng; đậu bắp áp dụng chương trình mua 2 tặng 1... Những chính sách này không chỉ giúp người tiêu dùng tiết kiệm chi phí mà còn góp phần định hướng tiêu dùng sang các sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng.

Ghi nhận từ người tiêu dùng cho thấy, trong bối cảnh giá nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn neo ở mức cao, các chương trình giảm giá tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng hàng ngày có ý nghĩa thiết thực. Chị Nguyễn Thị Lan (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ, chi phí sinh hoạt gần đây tăng đáng kể, đặc biệt là thực phẩm tươi sống. Việc siêu thị giảm giá luân phiên các mặt hàng thiết yếu giúp gia đình chị chủ động cân đối chi tiêu mà vẫn đảm bảo chất lượng bữa ăn.

Ở góc độ thị trường, việc các hệ thống phân phối lớn chủ động giữ giá, thậm chí giảm giá sâu trong những thời điểm nhất định, được xem là yếu tố quan trọng góp phần ổn định mặt bằng giá chung. Khi nhóm hàng thực phẩm vốn chiếm tỷ trọng lớn trong rổ chi tiêu được kiểm soát, áp lực lạm phát từ phía tiêu dùng cũng phần nào được giảm bớt.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, việc triển khai đồng thời các chính sách ưu đãi, hoàn điểm thưởng và tăng cường trưng bày hàng Việt là nhằm tạo hiệu ứng kép: vừa hỗ trợ người tiêu dùng, vừa thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước. Trong giai đoạn cao điểm từ ngày 10 đến 12-4, chương trình hoàn điểm cho khách hàng thành viên với mức tối đa tương đương 50.000 đồng/hóa đơn cũng được triển khai, qua đó gia tăng động lực mua sắm.

Có thể thấy, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, vai trò của hệ thống phân phối không chỉ dừng lại ở chức năng bán hàng mà đã trở thành một mắt xích quan trọng trong việc điều tiết cung - cầu và ổn định giá cả. Việc chủ động kết nối sản xuất với tiêu dùng, đồng thời triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực, đang góp phần củng cố “sân nhà” cho hàng Việt, tạo nền tảng để doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

MINH LAN