Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Thành lập sàn giao dịch vàng, minh bạch hóa các giao dịch

Ngày 30-30, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã tham gia giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025.

Phó Thủ tướng đã làm rõ thêm các vấn đề về tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, thị trường vàng, bất động sản, giáo dục và xây dựng pháp luật.

Về các vấn đề chung kinh tế - xã hội năm 2025 và dự kiến năm 2026, Phó Thủ tướng cho biết, năm 2025, chúng ta dự kiến đạt tăng trưởng GDP khoảng 8% trở lên. Tính chung cả nhiệm kỳ 2020-2025 thì tăng trưởng đạt 6,3%, cao hơn mức 6,2% của giai đoạn 2015-2020.

Quốc hội ngày 30-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Năng suất lao động năm 2025 tăng 6,85%, vượt mục tiêu đề ra là khoảng 5,5%. Đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) giai đoạn này đạt khoảng 47%. Thu ngân sách là một điểm sáng năm 2025, dự kiến thu 2,4 triệu tỷ đồng, vượt 21,5% so với dự toán. Giai đoạn 2021-2025, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 9,6 triệu tỷ đồng.

Về vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng dẫn lại số liệu của Bộ Tài chính là tính đến ngày 23-10-2025, chúng ta đạt 51,7%, cùng kỳ năm ngoái là 51,5%. Về giá trị tuyệt đối, giải ngân được 465.000 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ là 116.000 tỷ đồng.

Theo Phó Thủ tướng, chúng ta đã thu gọn số lượng các dự án. Nếu như nhiệm kỳ 2015-2020 có hơn 12.000 dự án thì đến 2020-2025 còn dưới 5.000 dự án và phấn đấu 2026-2030 là dưới 3.000 dự án. Như vậy, có sự thay đổi về tư duy, đó là làm sao tập trung nguồn vốn vào các dự án để "ra tấm ra món", điều này cũng ảnh hưởng đến tiến độ và làm một số thủ tục.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, sáng 30-10. Ảnh QUANG PHÚC

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân chưa đạt được như kỳ vọng, nguyên nhân một phần do cơ chế, chính sách dù đã có nhiều tháo gỡ nhưng có độ trễ nhất định, cùng với đó là độ trễ nhất định trong việc về phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính và xử lý các vấn đề về khoáng sản, về đầu tư.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, cũng có những ảnh hưởng, đặc biệt là trong việc bàn giao công việc. Phó Thủ tướng đề nghị thúc đẩy giải ngân ở địa phương của mình, cố gắng phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn.

Minh bạch hóa thị trường vàng

Liên quan đến thị trường vàng, giá vàng tăng, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho biết, đây là một thực tế khi giá vàng thế giới có lúc tăng đến gần 4.400 USD/ounce, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới có lúc gần 20 triệu đồng, có lúc thu lại chỉ còn 1 triệu.

Chỉ ra lý do của vấn đề này, Phó Thủ tướng cho rằng, đó là do biến động địa chính trị, chính sách kinh tế và thương mại không nhất quán của các nước, do nước lớn định hình, có quyền lớn với nền kinh tế thế giới và vấn đề tâm lý của người dân trong nước.

Giải pháp mà Chính phủ đưa ra là tăng cường công tác nắm tình hình, Thủ tướng Chính phủ quyết liệt chỉ đạo lực lượng thanh tra vào cuộc; sửa đổi Nghị định 24 về kinh doanh vàng để bớt độc quyền vàng, đồng thời trình phương án thành lập sàn giao dịch vàng, với mục tiêu minh bạch hóa các giao dịch.

GDP năm 2024 vào khoảng 12 triệu tỷ đồng thì tổng doanh số từ giao dịch vàng 9 tháng đầu năm 2025 là khoảng 23.300 tỷ đồng.

Về vấn đề giá nhà đất tăng cao, biến động, khiến nhiều người dân không tiếp cận được, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là một thực tế mà Chính phủ ghi nhận, đã và đang triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, có những giải pháp tổng thể như sửa đổi, bổ sung một số quy định pháp luật liên quan đến đất đai, thị trường bất động sản. Kỳ họp này, Chính phủ trình Quốc hội một nghị quyết xử lý một số vấn đề cấp thiết trong Luật Đất đai, trong đó có vấn đề về định giá. Giải pháp nữa là đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội, với mục tiêu 1 triệu căn đến năm 2030.

Nghiên cứu, xem xét quy định về kỷ luật học sinh

Về vấn đề bạo lực học đường và thông tư của Bộ GD-ĐT mới đây về kỷ luật học sinh (từ ngày 31-10-2025, hình thức kỷ luật cao nhất với học sinh là viết bản tự kiểm điểm, thay vì đình chỉ học có thời hạn như hiện nay - PV), Phó Thủ tướng cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị cho Bộ GD-ĐT nắm sát tình hình dư luận, ý kiến của các thành phần xã hội khác nhau, các đại biểu Quốc hội, thông tin báo chí để sửa đổi, bổ sung kịp thời.

"Tôi có hỏi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn về triết lý của vấn đề kỷ luật học sinh, và được biết, gần 40 năm chúng ta mới sửa quy định này, nhiều nhiệm kỳ Bộ trưởng GD-ĐT đã "nâng lên đặt xuống, bàn đi bàn lại thì đều chưa làm được. Và bây giờ, chúng ta đã sửa được, thể hiện bản lĩnh của Bộ GD-ĐT”, Phó Thủ tướng giải thích.

Cũng theo Phó Thủ tướng, kinh nghiệm của các nước là "việc nào đi việc đó", chẳng hạn học sinh có vi phạm thì xử lý theo hệ thống pháp luật chuyên ngành, có thể là trường giáo dưỡng, cơ sở cộng đồng; nếu vi phạm hình sự thì căn cứ vào lứa tuổi. Theo quan điểm của Bộ GD-ĐT là để môi trường học đường "nhẹ nhàng"; quan điểm giáo dục của phần lớn các nước phát triển trên thế giới là không được ngắt quãng giáo dục, đặc biệt là đối với trẻ em, đang ở lứa tuổi rất nhạy cảm.

Phó Thủ tướng cho biết, sẽ tiếp tục cùng với Bộ GD-ĐT theo dõi vấn đề này, nếu cần thiết thì sửa đổi, bổ sung, "chưa đúng, chưa chính xác thì chúng ta sửa với tinh thần cầu thị".

PHAN THẢO