Ký kết chiến lược để phát triển sâm Ngọc Linh

Trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dược liệu tự nhiên, sản phẩm chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, những dự án mang tính liên kết chiều sâu được xem là bước đi chiến lược để “quốc bảo” Việt Nam thực sự cất cánh.

Ngày 7-5, tại thôn 2, xã Trà Linh, TP Đà Nẵng, Công ty TNHH Sâm Sâm (SAMSAM Group) và Công ty Cổ phần Tập đoàn PDA (PDA Group) đã chính thức ký kết hợp tác đầu tư dự án trồng, chăm sóc và bảo vệ cây sâm Ngọc Linh, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược phát triển vùng dược liệu quy mô lớn, góp phần bảo tồn và nâng tầm giá trị “quốc bảo” Việt Nam.

Công ty TNHH Sâm Sâm và Công ty Cổ phần Tập đoàn PDA ký kết hợp tác đầu tư dự án trồng, chăm sóc và bảo vệ cây sâm Ngọc Linh

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh triển khai Quyết định 463/QĐ-TTg về phát triển Trung tâm công nghiệp dược liệu tại Quảng Nam với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực, đồng thời phù hợp với định hướng phát triển vùng dược liệu của TP Đà Nẵng sau khi mở rộng không gian phát triển.

Theo đại diện hai doanh nghiệp, thông điệp xuyên suốt của chương trình hợp tác là “Phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh – Bảo tồn ‘quốc bảo’ Việt Nam”, hướng đến xây dựng chuỗi giá trị bền vững từ giống, vùng nguyên liệu đến chế biến sâu và thương mại hóa sản phẩm.

Vườn sâm dưới tán rừng Ngọc Linh ở độ cao gần 2.000m

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác đầu tư phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh tại khoảnh 6, tiểu khu 886, thôn 2, xã Trà Linh. Trong giai đoạn đầu, dự án được triển khai trên diện tích hơn 1ha, với quy mô lên tới 60.000 cây sâm giống. Chu kỳ hợp tác kéo dài từ 5-6 năm, phù hợp với đặc tính sinh trưởng, phát triển và thu hoạch của cây sâm Ngọc Linh.

Ở giai đoạn tiếp theo, dự án dự kiến mở rộng vùng trồng từ 2-3ha mỗi năm, nhằm hình thành vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn. Đáng chú ý, PDA Group cam kết bao tiêu đầu ra của cây sâm Ngọc Linh để phục vụ nghiên cứu, sản xuất các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dược liệu công nghệ cao. Tổng mức đầu tư dự kiến cho toàn dự án vào khoảng 200 tỷ đồng.

Theo các bên tham gia, điểm khác biệt của dự án nằm ở việc kết hợp thế mạnh cốt lõi của mỗi doanh nghiệp. SAMSAM Group hiện được biết đến là một trong những đơn vị tiên phong làm chủ công nghệ nhân giống sâm, sở hữu hệ thống kiểm soát bệnh lý cây sâm nghiêm ngặt cùng vùng nguyên liệu đạt chuẩn gen. Doanh nghiệp này cũng đã đầu tư nhà máy chế biến quy mô 2,5ha đạt tiêu chuẩn tại Khu công nghiệp Tam Thăng, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng, tạo nền tảng cho việc chế biến sâu và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm từ sâm.

Trong khi đó, PDA Group là đơn vị có thế mạnh về đầu tư nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu phát triển các sản phẩm chuyên sâu từ sâm Ngọc Linh, đồng thời có sự hợp tác với các chuyên gia và đối tác Hàn Quốc trong lĩnh vực nhân sâm và chăm sóc sức khỏe. Việc PDA tham gia vào chuỗi liên kết được kỳ vọng sẽ mở rộng thị trường tiêu thụ, gia tăng giá trị thương mại và từng bước đưa sâm Ngọc Linh tiếp cận các thị trường quốc tế.

Ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Sâm Sâm, Chủ tịch hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam cho biết, ngoài mục tiêu kinh tế, dự án còn hướng đến nhiệm vụ quan trọng là bảo tồn nguồn gen quý, phát huy tối đa dược chất của sâm Ngọc Linh – loại dược liệu được xem là niềm tự hào của Việt Nam. Mô hình hợp tác cũng được xây dựng trên tinh thần liên kết “Nhà nước – Nhà vườn – Nhà khoa học – Nhà đầu tư”, qua đó tạo hệ sinh thái phát triển bền vững cho ngành dược liệu.

Việc hai doanh nghiệp bắt tay đầu tư vùng trồng quy mô lớn tại Trà Linh, không chỉ mở ra kỳ vọng về một trung tâm nguyên liệu sâm chất lượng cao ở khu vực miền Trung, mà còn góp phần hiện thực hóa chiến lược đưa sâm Ngọc Linh trở thành sản phẩm quốc gia, đủ sức cạnh tranh trên thị trường khu vực và thế giới.

NGUYÊN KHÔI