Kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Giáo dục Mầm non (Trường Đại học Sư phạm TPHCM)

Sáng 14-4, tại Trường Đại học Sư phạm TPHCM (quận 5, TPHCM), Khoa Giáo dục Mầm non tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập.

TS Bùi Hồng Quân, Trưởng Khoa Giáo dục Mầm non, cho biết, sau 25 năm phát triển, Khoa Giáo dục Mầm non đã có hơn 30.000 cử nhân, 240 thạc sĩ giáo dục mầm non tốt nghiệp, đồng thời có gần 3.000 cử nhân, học viên cao học đang theo học.

"Những số liệu nói trên cho thấy Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã trở thành địa chỉ uy tín, cung cấp cho ngành giáo dục nguồn nhân lực chất lượng cao với chuyên môn vững, giỏi nghiệp vụ, đạo đức tốt", TS Bùi Hồng Quân bày tỏ.

TS Nguyễn Thị Minh Hồng, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm TPHCM trao quyết định khen thưởng cho tập thể Khoa Giáo dục Mầm non

Với nền tảng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi, tâm huyết với sự nghiệp trồng người, kết hợp cùng mạng lưới rộng khắp các cơ sở liên kết đào tạo, đơn vị đã và đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển.

Dịp này, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM đã có quyết định khen thưởng đối với tập thể Khoa Giáo dục Mầm non và các cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển của khoa trong 25 năm qua.

Trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" cho 16 sinh viên

Thông qua quỹ học bổng "Chắp cánh ước mơ", 16 học bổng (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng) đã được trao cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi...

Trao tặng công trình "Thư viện yêu thương" cho Trường Mầm non Thạnh An (huyện Cần Giờ)

Cùng với đó, công trình "Thư viện yêu thương" của tập thể giảng viên, sinh viên chính quy đang theo học tại Khoa Giáo dục Mầm non được trao tặng cho học sinh Trường Mầm non Thạnh An (huyện Cần Giờ).

THU TÂM