Cứu 8 ngư dân trên tàu cá bị chìm ngoài khơi Côn Đảo

Trưa 31-10, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM cho biết, đơn vị vừa cứu nạn thành công 8 thuyền viên trên tàu cá bị chìm ngoài khơi Côn Đảo.

Cụ thể, vào lúc 4 giờ 30 phút cùng ngày, tàu cá BT 93839 TS gồm 8 thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển cách Tây Bắc Côn Đảo 6 hải lý đã va chạm với một tàu hàng. Vụ va chạm làm tàu cá bị chìm, 8 thuyền viên kịp thời chuyển xuống thuyền thúng.

Vị trí tàu cá BT 93839 TS lúc này cách hòn Tre khoảng 3 hải lý, phương tiện bị chìm một phần và 8 thuyền viên đang trên thuyền thúng, lênh đênh trên biển

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Côn Đảo (BĐBP TPHCM) lập tức triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đơn vị đã điều động 5 cán bộ, chiến sĩ và trưng dụng tàu cá BV 92927 TS xuất phát từ cảng Bến Đầm, Đặc khu Côn Đảo khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo, BĐBP TPHCM tiếp cận đưa các ngư dân bị nạn lên tàu

Đến 7 giờ 35 phút, lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa 8 thuyền viên tàu cá BT 93839 TS lên tàu cá BV 92927 TS. Vị trí tàu cá BT 93839 TS lúc này cách hòn Tre khoảng 3 hải lý, phương tiện bị chìm một phần và 8 thuyền viên đang lênh đênh trên biển.

Sau khi tiếp cận, lực lượng chức năng đã tiến hành đưa các thuyền viên lên tàu, kiểm tra sức khỏe ban đầu. Qua kiểm tra sơ bộ, sức khỏe các thuyền viên ổn định, bình thường.

Qua xác minh ban đầu, tàu cá bị chìm do ông Nguyễn Văn Sị (xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Theo lời khai và hình ảnh do thuyền trưởng tàu cá BT 93839 TS cung cấp, vào thời điểm xảy ra tai nạn, thuyền trưởng đã quét trên thiết bị định dạng (AIS) và nghi vấn tàu MINAMITO (số IMO 9334985, số hiệu 3EDC6) đâm va vào tàu cá.

Các thuyền viên gặp nạn được lực lượng chức năng đưa lên cảng Bến Đầm an toàn

Ông Nguyễn Văn Sị, thuyền trưởng tàu cá BT 93839 TS thông tin: Tàu xuất bến ngày 30-10-2025 từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hàm Luông (Vĩnh Long) để ra biển đánh bắt hải sản, tại thời điểm bị nạn trên tàu có 8 thuyền viên. Vào lúc 4 giờ 29 phút ngày 31-10 thì xảy ra va chạm với tàu hàng.

“Sau va chạm, tôi cùng các thuyền viên đã nỗ lực khắc phục sự cố, tuy nhiên do va chạm mạnh, tàu hư hỏng nặng nên khoảng 2 tiếng sau thì tàu chìm hoàn toàn xuống biển.” ông Nguyễn Văn Sị nói.

Đồn Biên phòng Côn Đảo bố trí nơi ăn, ở, chăm sóc sức khỏe cho các ngư dân gặp nạn

Đến 9 giờ 15 phút cùng ngày, 8 thuyền viên gặp nạn đã được lực lượng chức năng đưa lên cảng Bến Đầm. Sau đó, Đồn Biên phòng Côn Đảo tiếp tục làm việc với các thuyền viên, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ ăn, ở và làm thủ tục bàn giao theo đúng quy định.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với Cảng vụ Hàng hải TPHCM tiến hành xác minh vụ việc. Tàu cá bị chìm đã được neo lại tại vị trí cách hòn Tre, Côn Đảo 3 hải lý.

MẠNH THẮNG - QUANG ANH