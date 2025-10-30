Lâm Đồng: Đèo Đại Ninh tiếp tục sạt lở, giao thông ách tắc hoàn toàn

Khoảng 2 giờ ngày 30-10, mưa lớn tiếp tục kéo dài, đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng tiếp tục sạt lở, giao thông tạm thời bị ách tắc.

VIDEO: Đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Vị trí sạt lở thuộc Km48+800 (xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng). Tại hiện trường, taluy dương phía phải tuyến quốc lộ 28B sạt lở, lượng đất đá rất lớn phủ kín gần như hoàn toàn mặt đường.

Đoạn quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Hiện tại, các phương tiện di chuyển theo hướng Phan Thiết - Đà Lạt và ngược lại không thể lưu thông. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân di chuyển theo hướng khác.

Lượng đất đá rất lớn tràn xuống mặt đường

Lực lượng chức năng đang điều nhân lực, phương tiện đến xử lý hiện trường. Tuy nhiên, do lượng đất đá rất lớn nên việc khắc phục sẽ mất nhiều thời gian.

Giao thông ách tắc hoàn toàn

Trước đó, ngày 27-10, tại đèo Đại Ninh cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông ách tắc hoàn toàn.

Báo SGGP sẽ tiếp tục cập nhật.

TIẾN THẮNG