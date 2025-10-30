Xã hội

Lâm Đồng: Đèo Đại Ninh tiếp tục sạt lở, giao thông ách tắc hoàn toàn

SGGPO

Đoạn quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục sạt lở nghiêm trọng, giao thông ách tắc hoàn toàn.

Khoảng 2 giờ ngày 30-10, mưa lớn tiếp tục kéo dài, đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B qua tỉnh Lâm Đồng tiếp tục sạt lở, giao thông tạm thời bị ách tắc.

VIDEO: Đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Vị trí sạt lở thuộc Km48+800 (xã Phan Sơn, tỉnh Lâm Đồng). Tại hiện trường, taluy dương phía phải tuyến quốc lộ 28B sạt lở, lượng đất đá rất lớn phủ kín gần như hoàn toàn mặt đường.

s1.jpg
Đoạn quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng) tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Hiện tại, các phương tiện di chuyển theo hướng Phan Thiết - Đà Lạt và ngược lại không thể lưu thông. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân di chuyển theo hướng khác.

s2.jpg
Lượng đất đá rất lớn tràn xuống mặt đường

Lực lượng chức năng đang điều nhân lực, phương tiện đến xử lý hiện trường. Tuy nhiên, do lượng đất đá rất lớn nên việc khắc phục sẽ mất nhiều thời gian.

s4.jpg
Giao thông ách tắc hoàn toàn

Trước đó, ngày 27-10, tại đèo Đại Ninh cũng xảy ra sạt lở nghiêm trọng khiến giao thông ách tắc hoàn toàn.

Báo SGGP sẽ tiếp tục cập nhật.

Tin liên quan
TIẾN THẮNG

Từ khóa

tỉnh Lâm Đồng đèo Đại Ninh sạt lở ách tắc quốc lộ 28B QL 28B

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn