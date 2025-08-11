Lan tỏa tình yêu Tổ quốc qua chiến dịch hashtag trên TikTok

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Cục Báo chí phối hợp cùng TikTok phát động chiến dịch “Tôi yêu Tổ quốc tôi – 80 năm một Việt Nam rạng rỡ”, kêu gọi cộng đồng sáng tạo nội dung tích cực, truyền cảm hứng về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Nhiều nhà sáng tạo nội dung TikTok đã hưởng ứng chiến dịch hashtag #TetDocLap và #RangRoVietNam với nội dung đa dạng, hấp dẫn

Phát biểu tại buổi tập huấn sử dụng TikTok trong truyền thông chính sách, bà Mai Hương Giang, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, kêu gọi các nhà sáng tạo nội dung sử dụng hai hashtag #RangRoVietNam và #TetDocLap (khuyến khích thêm #ProudVietnam) để tái hiện dấu mốc lịch sử qua kể chuyện, kết hợp âm nhạc dân tộc, lan tỏa câu chuyện về cá nhân, tập thể cống hiến, giới thiệu vẻ đẹp văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam và khuyến khích sáng tác âm nhạc vũ đạo hướng về Tổ quốc.

Theo TikTok, đến ngày 11-8, khoảng 20.000 video đã được đăng tải với hai hashtag trên, thu hút hơn 100 triệu lượt xem. Nhiều tác phẩm nổi bật đã khai thác lịch sử bằng góc nhìn sáng tạo, ứng dụng hiệu ứng hình ảnh, âm thanh hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần trang trọng, tôn vinh truyền thống dân tộc.

Chiến dịch được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong những ngày tới, góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu Tổ quốc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam hòa bình, năng động, giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.

HÀ NGUYỄN