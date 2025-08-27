Lãnh đạo TPHCM thăm, tri ân lão thành cách mạng

Ngày 27-8, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn, đi thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh (2-9-1945 – 2-9-2025).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường thăm hỏi sức khỏe bà Nguyễn Thị Hạnh

Đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Hạnh (sinh năm 1930, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, cán bộ lão thành cách mạng), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường ân cần thăm hỏi sức khỏe, chế độ sinh hoạt hàng ngày của bà. Đồng chí cũng dành thời lắng nghe những câu chuyện thời bà Hạnh tham gia kháng chiến và ghi nhận lời dặn dò của bà dành cho lớp lãnh đạo thành phố ngày nay.

Trong không khí của những ngày Tháng Tám lịch sử và Quốc khánh 2-9, thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Nguyễn Mạnh bày tỏ tri ân những đóng góp của bà Nguyễn Thị Hạnh trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của đất nước; đồng thời khẳng định lãnh đạo và người dân TPHCM luôn ghi nhớ công ơn ấy.

Lãnh đạo TPHCM và lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú thăm, tặng quà tri ân bà Nguyễn Thị Hạnh, cán bộ lão thành cách mạng

Chia sẻ thêm cùng bà Nguyễn Thị Hạnh, đồng chí cho biết, sau sáp nhập, Trung ương đặt ra yêu cầu rất cao và kỳ vọng rất lớn vào sự phát triển của TPHCM. Đây không chỉ là yêu cầu của Đảng, nhà nước mà còn là mong muốn của các đồng chí lão thành cách mạng; là khao khát của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường hứa bản thân sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình, cùng đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị thành phố để thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương, phát triển TPHCM, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước, đáp ứng mong muốn, kỳ vọng của cán bộ lão thành cách mạng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chúc bà Nguyễn Thị Hạnh luôn dồi dào sức khỏe, sống vui, trường thọ bên con cháu.

Bà Nguyễn Thị Hạnh sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Bà tham gia cách mạng từ năm 1943, làm liên lạc đưa công văn, thư từ cho các đồng chí hoạt động bí mật. Năm 1946, bà công tác trong đoàn tuyên truyền xung phong tỉnh Thừa Thiên. Năm 1947, bà bị địch bắt và giam tại nhà hào Thừa Phù, sau đó công tác tại Huyện ủy và Ban Tuyên huấn. Năm 2024, bà Nguyễn Thị Hạnh vinh dự nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

THU HƯỜNG