Lãnh đạo xã livestream bán cúc mâm xôi giúp nông dân

Tối 18-1, bà Lê Thị Hoàng Oanh, Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách cho biết, sau các phiên livestream có sự tham gia của đại diện Đảng ủy, UBND xã cùng các youtuber, tiktoker, nhà sáng tạo nội dung, địa phương đã tiêu thụ được hơn 4.000 giỏ cúc mâm xôi và hoa tết các loại giúp bà con địa phương.

Đại diện Đảng ủy, UBND xã Chợ Lách cùng nhà sáng tạo nội dung livestream giải cứu cúc mâm xôi cho bà con

Cụ thể, sau phiên livestream ngày 17-1, khoảng 4.000 chậu hoa đã được thương lái chốt đơn, đồng thời hơn 2.000 giỏ hàng tiếp tục được ghim sẵn để bán trong những ngày tiếp theo.

Không chỉ giới thiệu sản phẩm, bà Lê Thị Hoàng Oanh còn trực tiếp cùng nông dân tương tác với khách hàng trong các phiên livestream, hỗ trợ chốt đơn, tư vấn vận chuyển và bảo đảm uy tín nguồn hàng. Sự xuất hiện của lãnh đạo địa phương trong các phiên bán hàng trực tuyến đã tạo niềm tin cho người mua, giúp việc tiêu thụ hoa diễn ra thuận lợi hơn.

Tiktoker Huyền Phi livestream giải cứu cúc mâm xôi nở sớm cho bà con xã Chợ Lách

Hoạt động này nằm trong chương trình “Hành trình nông sản Vĩnh Long – Chở Xuân về nhà”, do Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp với UBND xã Chợ Lách, Viettel Post Vĩnh Long và TikTok Shop Việt Nam triển khai, nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản trong bối cảnh thị trường biến động.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Chợ Lách, địa phương có truyền thống trồng hoa tết với quy mô khoảng 2,5 triệu sản phẩm mỗi năm, trong đó riêng cúc mâm xôi chiếm khoảng 1,2 triệu giỏ. Năm nay, do mưa trái mùa và thời tiết diễn biến bất thường, khoảng 30% diện tích cúc mâm xôi nở sớm, khiến việc tiêu thụ gặp nhiều khó khăn, nguy cơ thua lỗ cao.

Một số nhà sáng tạo nội dung tham gia các phiên livestream để giải cứu hoa cúc mâm xôi cho bà con

Theo chính quyền địa phương, việc lãnh đạo xã trực tiếp xuống ruộng livestream không chỉ mang tính “giải cứu” trước mắt, mà còn mở ra hướng đi mới trong tiêu thụ hoa tết, giúp nông dân từng bước tiếp cận bán hàng trên nền tảng số, giảm phụ thuộc vào thương lái, hạn chế tình trạng “được mùa, mất giá” trong sản xuất nông nghiệp.

TÍN HUY