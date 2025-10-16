Laptop mùa cuối năm tại FPT Shop giảm đến 8 triệu đồng

Từ nay đến ngày 31-10, khách hàng mua laptop tại FPT Shop sẽ được giảm thêm đến 10% (tối đa 8 triệu đồng), kèm chính sách trả góp 0% lãi suất và trả trước 0 đồng.

FPT Shop đang có chương trình giảm giá sâu cho Laptop

Ngoài ra khách hàng còn được tặng thêm 1 năm bảo hành, nâng tổng thời gian bảo hành lên đến 3 năm. Chương trình áp dụng cho các dòng laptop Gaming, laptop AI đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Đặc biệt, khi mua laptop gaming, khách hàng sẽ được tặng “SIM FPT bao nét 3T” miễn cước 3 tháng đầu, kèm data 6GB/ngày, 100 phút thoại nội mạng và voucher 50.000 đồng nạp thẻ game. Đối với khách hàng chọn mua laptop AI sẽ nhận “SIM FPT FVIP 150 3T” với ưu đãi miễn cước 3 tháng đầu, data 5GB/ngày, truy cập không giới hạn YouTube, Facebook, TikTok, cùng 500 phút nội mạng, 200 phút ngoại mạng và miễn phí trải nghiệm trợ lý ảo cuộc gọi thông minh FAI, mang đến khả năng kết nối mạnh mẽ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, làm việc và giải trí.

Nổi bật trong chương trình là loạt laptop gaming hiệu năng cao với mức giảm hấp dẫn, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị phục vụ học tập và giải trí. Đơn cử như: HP Gaming Victus 15-fa2732TX i5-13420H, nay chỉ còn 22,69 triệu đồng (giá niêm yết 26,09 triệu đồng...).

Ở nhóm laptop AI, người dùng có thể lựa chọn những mẫu máy mới nhất tích hợp chip xử lý trí tuệ nhân tạo như Asus Vivobook S16 OLED S5606MA-MX051W Ultra 7 155H giảm còn 24,49 triệu đồng (giá niêm yết 29,39 triệu đồng); HP 15-fd1060TU Ultra 7 155H (9Z2X8PA) giảm còn 19,69 triệu đồng (giá niêm yết 23,99 triệu đồng); và MSI Modern 15 H AI C2HMG-220VN Ultra 7 255H còn 19,49 triệu đồng (giá niêm yết 22,49 triệu đồng)...

Là hệ thống bán lẻ công nghệ hàng đầu, FPT Shop không chỉ mang đến danh mục sản phẩm đa dạng từ các thương hiệu uy tín, mà còn liên tục đổi mới để đồng hành cùng người dùng trên hành trình làm chủ công nghệ qua cung cấp những thiết bị hiệu năng cao, chính sách mua sắm linh hoạt cùng hệ sinh thái dịch vụ toàn diện.

BÌNH LÂM