Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc

Ngày 28-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đổi mới về phương pháp, đa dạng về hình thức

Phường An Phú có quy mô dân số hơn 165.000 dân, trong đó khoảng 40% dân số là công nhân, người lao động. Phân tích đặc thù của phường An Phú, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An phú bám sát định hướng của cấp trên, triển khai các nhiệm vụ phải đo đếm và kiểm chứng được, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là động lực để triển khai mọi mục tiêu, nhiệm vụ công tác.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (TPHCM) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Thực hiện: VĂN MINH

Theo đồng chí Nguyễn Phước Lộc, mọi nghị quyết, chương trình hành động đều phải trả lời rõ “ích lợi thiết thực gì cho nhân dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng, cho từng nhóm đối tượng trên địa bàn của phường”.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong nhiệm kỳ này, MTTQ Việt Nam phường An Phú cần nỗ lực đổi mới về phương pháp, đa dạng về hình thức trong công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được, thấy được chủ trương, chính sách từ Trung ương, TPHCM đến phường An Phú đều hướng đến phục vụ nhân dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ra mắt đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, hoạt động của MTTQ Việt Nam phường An Phú phải lấy khu dân cư, khu nhà trọ, khu công nghiệp làm địa bàn trọng điểm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công việc.

Về phương thức hoạt động, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối mặt trận trong mô hình mới, đó là nhiều tổ chức thành viên, nhiều lực lượng cùng tham gia vì mục tiêu chung là thúc đẩy đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, đoàn kết công nhân, người lao động, các tầng lớp nhân dân… Đồng thời, MTTQ Việt Nam phường An Phú tổ chức triển khai thực hiện sâu sắc hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn công tác giám sát, phản biện xã hội.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ và đa dạng về kỹ năng mềm trong công tác, đặc biệt là kỹ năng số.

Đại biểu dự đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ngay sau đại hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú tích cực triển khai công tác phải thực hiện lồng ghép sâu sắc 3 chính sách về người có công, về an sinh xã hội và bảo trợ xã hội, gắn liền với kế hoạch cụ thể, mục tiêu, chỉ tiêu tại đại hội đảm bảo thực chất.

Theo đồng chí, triển khai nội dung nào, công việc gì đều phải chú ý dễ nhớ, dễ làm, dễ kiểm tra. MTTQ phải nêu gương, họp ít hơn, làm việc và hành động nhiều hơn, ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn, ít thủ tục hơn để đón nhận nhiều nụ cười của nhân dân hơn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng, MTTQ Việt Nam phường An Phú sẽ luôn đoàn kết, chung sức vì lợi ích chung, xây dựng phường An Phú văn minh, nghĩa tình, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 53 người (khuyết 3 người, trong đó Ban Thường trực gồm: 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch. Đồng chí Phan Quang Vinh được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng ủy - HĐND - UBND phường An Phú tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: VIỆT DŨNG

Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp đã trao tổng cộng hơn 3,7 tỷ đồng ủng hộ chương trình phúc lợi, an sinh xã hội, chăm lo người lao động, công nhân, học sinh dân trên địa bàn phường An Phú. Ban tổ chức cũng trao tặng 10 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, MTTQ Việt Nam phường An Phú và các đại biểu dự đại hội phát huy tinh thần đoàn kết, làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, giám sát, thúc đẩy cùng tham gia vào việc cụ thể hóa để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường An Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với việc triển khai các nghị quyết của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc bày tỏ tin tưởng, phường An Phú tập trung thực hiện có hiệu quả các nghị quyết trên để phường sớm đạt danh hiệu, tiêu chuẩn là phường đô thị xanh, văn minh, nghĩa tình, thân thiện với môi trường. Đồng thời, phường có nhiều khu dân cư được công nhận là khu dân cư đoàn kết, tự quản, nghĩa tình; là một trong những phường điển hình, kiểu mẫu về tích cực tham gia thực hiện phong trào “bình dân học vụ số”.

VĂN MINH - VĂN CHÂU