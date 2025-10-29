Liên bang Nga gửi 29 tấn hàng cứu trợ đến người dân TP Huế

Mực nước lũ trên một số sông ở miền Trung đang lên lại, nguy cơ ngập lụt có thể còn kéo dài thêm vài ngày nữa. Chính phủ Nga sẽ gửi khoảng 29 tấn hàng cứu trợ quốc tế đến người dân TP Huế, theo nguồn tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tối 29-10, đại diện Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, dự kiến sáng mai 30-10, chuyên cơ quân sự của Liên bang Nga sẽ đáp tại sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) để chuyển 29 tấn hàng cứu trợ của Chính phủ Liên bang Nga cho người dân chịu ảnh hưởng mưa, lũ tại TP Huế.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) là đơn vị tiếp nhận số hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Chính phủ Liên bang Nga, thông qua Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

Hàng viện trợ bao gồm 58 thuyền cứu nạn, 1.000 chăn giữ nhiệt, 1.000 bộ đồ chăn màn, 55 lều trại và số lượng lớn thực phẩm đóng hộp.

Ngày 28-10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã chủ trì lễ ghi nhận sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế đối với người dân vùng bão lũ tại Việt Nam

Cập nhật về tình hình lũ lụt tại miền Trung, chiều 29-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, hiện nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ (TP Huế) đang lên lại, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng), sông Trà Khúc, sông Đăk Bla (tỉnh Quảng Ngãi) cũng đang lên.

Thông tin nêu trên được Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 29-10. Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định: Trong vòng 12 giờ kể từ chiều 29-10, lũ trên sông Bồ, sông Hương, sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục lên và trên báo động 3 khoảng 0,4-1,8m. Riêng đỉnh lũ sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu có khả năng tương đương đỉnh lũ lịch sử năm 1964 (5,48m); sông Đăk Bla lên mức báo động 2.

Sau đó, trong vòng 12 đến 24 giờ kể từ chiều 29-10, lũ trên trên sông Bồ, sông Hương xuống dần và duy trì từ báo động 3 đến trên báo động 3 là 0,8m; lũ trên sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức báo động 3; lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn duy trì ở mức cao và vẫn trên báo động 3 khoảng 1-1,2m.

Với tình hình trên, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo ngập lụt sâu, diện rộng từ TP Huế đến tỉnh Quảng Ngãi vẫn duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tại khu vực trên.

PHÚC HẬU