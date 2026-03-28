Live Concert “Hà Nội bình yên” tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất

Chiều tối 28-3, tại nhà Bát Giác trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Công an TP Hà Nội tổ chức Live Concert “Hà Nội bình yên”.

Chương trình “Hà Nội bình yên” tại nhà Bát Giác trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm thu hút đông đảo người dân và du khách

Với quy mô mở, miễn phí cho công chúng và được tổ chức ngay tại phố đi bộ, chương trình cho thấy nỗ lực của Hà Nội trong việc đưa nghệ thuật chất lượng cao đến gần hơn với đời sống.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như violinist Anh Tú, nghệ sĩ opera Việt Dung, diva Mỹ Linh, ca sĩ Đỗ Hoàng Hiệp, Đinh Mạnh Ninh cùng hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn, mang đến không gian âm nhạc đa sắc màu.

Từ những bản tình ca Việt Nam sâu lắng, giai điệu lãng mạn về Hà Nội đến các tác phẩm âm nhạc quốc tế quen thuộc, chương trình gợi mở nhiều cảm xúc với khán giả.

Nghệ sĩ violin Anh Tú biểu diễn tại chương trình "Hà Nội bình yên"

Điểm nhấn của Live Concert “Hà Nội bình yên” là phần cuối chương trình, khi toàn bộ không gian nhà Bát Giác đồng loạt tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. Trong khoảnh khắc đó, ánh sáng từ hàng ngàn điện thoại hòa cùng giai điệu “Heal the World”, tạo nên khung cảnh giàu tính biểu tượng. Không còn ranh giới giữa nghệ sĩ và khán giả, tất cả cùng hòa giọng, lan tỏa thông điệp về hòa bình, yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.

Các nghệ sĩ công an, quân đội tham gia biểu diễn tại chương trình "Hà Nội bình yên"

Khép lại chương trình là ca khúc “Nối vòng tay lớn”, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết giữa con người với con người, giữa Hà Nội với bạn bè trong nước và quốc tế.

QUỐC KHÁNH