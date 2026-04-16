Mở rộng liên kết Hợp tác xã Việt Nam - ASEAN

Mới đây, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM (Saigon Co.op) đã đón tiếp đoàn đại biểu Tổ chức Hợp tác xã ASEAN (ACO) cùng các đại biểu cấp cao đến thăm và làm việc (ảnh), trong khuôn khổ tăng cường hợp tác khu vực và nâng cao vai trò của kinh tế hợp tác.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tình hình hoạt động của hệ thống hợp tác xã, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển mạng lưới phân phối, nâng cao chất lượng hàng hóa và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, các nội dung liên quan đến xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu và khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực ASEAN cũng được đặt ra. Đoàn đại biểu đã tham quan mô hình vận hành tại siêu thị Co.opmart Hà Nội, tìm hiểu quy trình quản lý chất lượng, hoạt động phân phối và sự gắn kết giữa hệ thống bán lẻ với cộng đồng địa phương.

Theo đại diện Saigon Co.op, việc tăng cường kết nối với các tổ chức hợp tác xã trong khu vực không chỉ mở ra cơ hội hợp tác thương mại, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế hợp tác, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa và phát triển thị trường theo hướng bền vững trong bối cảnh hội nhập.

PHƯƠNG NHI

Tin cùng chuyên mục

