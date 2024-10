Một cán bộ Sở NN-PTNT tỉnh Hòa Bình bị cáo buộc lừa đảo 8 tỷ đồng

Ngày 5-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đình Lưu (sinh năm 1971, trú tại phường Dân Chủ, TP Hòa Bình, Hòa Bình), là cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Đà thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Hòa Bình về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” số tiền 8 tỷ đồng, thông qua giao dịch cung cấp và thực hiện dịch vụ tư vấn thủ tục đầu tư dự án tại tỉnh Hòa Bình.

Bị can Hoàng Đình Lưu

Theo điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu tìm mua đất tại tỉnh Hòa Bình của một số người dân để đầu tư dự án trồng rừng, trồng cây dược liệu, Lưu tự giới thiệu bản thân là trưởng đoàn điều tra quy hoạch nông nghiệp thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Hòa Bình, qua đó có thông tin đầy đủ về đất rừng, đất lâm nghiệp, các kế hoạch, dự án đầu tư liên quan đến đất rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tin tưởng những điều trên, nhiều cá nhân ký hợp đồng giao cho Lưu thực hiện dự án. Hiện, Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

GIA KHÁNH