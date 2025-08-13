Một ngư dân được cứu sống sau 24 giờ trôi lênh đênh trên biển

Sau khi bám vào một tấm mút, ông Thạch đã trôi lênh đênh trên biển 24 giờ đồng hồ thì được một tàu cá phát hiện, cứu sống.

Ngày 13-8, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, ngư dân Trần Ngọc Thạch (sinh năm 1972, ngụ phường Xuân Đài) vừa được cứu sống sau 24 giờ trôi trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 11-8, ông Thạch cùng 2 ngư dân khác đánh bắt cá trên vùng biển thuộc địa phận tỉnh Gia Lai thì thuyền bị sự cố. Lúc này, ông Thạch cùng 2 ngư dân khác phải nhảy xuống biển tự bơi. Hai ngư dân đi cùng được một tàu cá khác phát hiện sớm cứu lên bờ an toàn, riêng ông Thạch mất tích.

Ông Thạch (mang dép màu xanh) đã được cứu sống sau 24 giờ trôi trên biển

Ngày 12-8, người thân ông Thạch đăng thông tin của ông Thạch lên mạng xã hội, nhờ cộng đồng chia sẻ để nhờ các tàu cá hỗ trợ tìm kiếm.

Đến khoảng 16 giờ 20 ngày 12-8, sau hơn 24 giờ lênh đênh trên biển, ông Thạch được một tàu đánh cá phát hiện, trục vớt, sơ cứu và báo cho lực lượng chức năng đến hỗ trợ, đưa về bờ an toàn.

Theo người nhà, sau khi rơi xuống biển, ông đã bám vào một tấm mút. Sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, ông Thạch đã kiệt sức. Lúc này, ông Thạch nằm lên trên tấm mút và lấy đinh móc vào tay áo để khỏi bị sóng đánh rơi khỏi tấm mút. Nhờ đó, ông đã an toàn cho đến khi được cứu sống.

“Ông Thạch được tìm thấy ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi. Hiện tại, sức khoẻ ông Thạch đã ổn định và đang trên đường về nhà”, Chủ tịch UBND xã Xuân Đài thông tin thêm.

MAI CƯỜNG