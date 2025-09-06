Mưa lớn gây ngập nặng, sập nhà dân ở Lâm Đồng

Sáng 6-9, ông Nguyễn Quang Hiệp, Chủ tịch UBND xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lụt gây ra trên địa bàn xã.

Video Ngập nặng tại Lâm Đồng

Trước đó, rạng sáng cùng ngày, mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng tại xã Hiệp Thạnh.

Nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập các thôn K'rèn, K'Long và Tân An, xã Hiệp Thạnh, cô lập nhiều hộ dân.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Hiệp Thạnh di dời ra khỏi vùng nguy hiểm

Tại Quốc lộ 20 đoạn qua xã Hiệp Thạnh, mưa lớn cũng gây ngập nặng. Rạng sáng 6-9, các phương tiện không thể di chuyển qua khu vực.

UBND xã Hiệp Thạnh đã huy động hơn 50 người gồm dân quân, công an, quân đội và các lực lượng khác tham gia hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng ngập lụt.

Ngoài ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng huy động khoảng 6 ca nô tham gia hỗ trợ người dân di dời đến vùng an toàn.

Ghi nhận bước đầu, tại xã Hiệp Thạnh có 5 thôn bị ngập lụt, khoảng 500 hộ dân bị ảnh hưởng.

Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương bám địa bàn, tiếp tục hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống sau mưa lũ.

Quốc lộ 20 qua xã Hiệp Thạnh bị ngập sâu

Sáng cùng ngày, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cũng đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả mưa lớn gây ra trên địa bàn.

Thống kê sơ bộ, trận mưa đêm 5-9 đã làm sập tường 3 căn nhà tại hẻm 27 đường An Bình.

Tại hẻm Thái Lâm, mưa cũng gây sụt lún đường giao thông.

Điểm sạt lở tại hẻm 31 đường Ba Tháng Tư, phường Xuân Hương - Đà Lạt

Cơ quan chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản tại phường Xuân Hương - Đà Lạt

Hiện các địa phương đang thống kê thiệt hại do mưa lớn gây ra.

ĐOÀN KIÊN