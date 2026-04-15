Thế giới

Mỹ điều động thêm 10.000 binh sĩ đến Trung Đông

SGGPO

Ngày 15-4, theo Washington Post, giới chức Mỹ xác nhận Lầu Năm Góc sẽ điều động thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông trong tháng này.

Tàu USS Gerald Ford đến Croatia. Ảnh: XINHUA
Tàu USS Gerald Ford đến Croatia. Ảnh: XINHUA

Hiện có 6.000 binh sĩ trên nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush đang đi vòng qua châu Phi trong lộ trình tới Trung Đông. Ngoài ra, 4.200 binh sĩ thuộc nhóm tác chiến đổ bộ Boxer cũng dự kiến tới khu vực vào cuối tháng 4.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần của Mỹ với Iran sẽ kết thúc vào ngày 22-4 tới, nhưng có thể được gia hạn. Khi USS George H.W. Bush đến nơi, tàu sẽ gia nhập hai nhóm tàu sân bay gồm USS Abraham Lincoln và USS Gerald Ford đang có mặt trong khu vực.

Trong diễn biến khác, giới chức Iran lên tiếng bác bỏ thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải trước đó rằng hai nước đã nhất trí được về nguyên tắc việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, đến nay thông tin trên chưa được xác nhận. Ông Esmail Baghaei nêu rõ đàm phán giữa hai bên đang diễn ra thông qua trung gian là Pakistan và Tehran cần đánh giá "mức độ nghiêm túc thực sự" của Washington về giải pháp ngoại giao. Ông cũng để ngỏ khả năng một phái đoàn Pakistan sẽ tới Iran để trao đổi thêm về nỗ lực đàm phán.

PHƯƠNG NAM

Từ khóa

USS George H.W. Bush Tàu sân bay Tác chiến Binh sĩ xung đột trung đông lệnh ngừng bắn

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn