Mỹ điều động thêm 10.000 binh sĩ đến Trung Đông

Ngày 15-4, theo Washington Post, giới chức Mỹ xác nhận Lầu Năm Góc sẽ điều động thêm 10.000 binh sĩ tới Trung Đông trong tháng này.

Tàu USS Gerald Ford đến Croatia. Ảnh: XINHUA

Hiện có 6.000 binh sĩ trên nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W. Bush đang đi vòng qua châu Phi trong lộ trình tới Trung Đông. Ngoài ra, 4.200 binh sĩ thuộc nhóm tác chiến đổ bộ Boxer cũng dự kiến tới khu vực vào cuối tháng 4.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần của Mỹ với Iran sẽ kết thúc vào ngày 22-4 tới, nhưng có thể được gia hạn. Khi USS George H.W. Bush đến nơi, tàu sẽ gia nhập hai nhóm tàu sân bay gồm USS Abraham Lincoln và USS Gerald Ford đang có mặt trong khu vực.

Trong diễn biến khác, giới chức Iran lên tiếng bác bỏ thông tin được truyền thông Mỹ đăng tải trước đó rằng hai nước đã nhất trí được về nguyên tắc việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei, đến nay thông tin trên chưa được xác nhận. Ông Esmail Baghaei nêu rõ đàm phán giữa hai bên đang diễn ra thông qua trung gian là Pakistan và Tehran cần đánh giá "mức độ nghiêm túc thực sự" của Washington về giải pháp ngoại giao. Ông cũng để ngỏ khả năng một phái đoàn Pakistan sẽ tới Iran để trao đổi thêm về nỗ lực đàm phán.

PHƯƠNG NAM